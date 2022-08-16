В Воронеже в сквере «У озера» установят новое детское игровое оборудование

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

В приемной партии «Единая Россия» вице-спикер парламента Воронежа Олег Черкасов провел прием граждан. К нему обратились за помощью жители избирательного округа №3 (улицы Переверткина, Остужева, Минская и др.). В основном горожане просили содействия в благоустройстве сквера, реконструкции тротуаров и коммунальной инфраструктуры.

К примеру, жительница дома № 125 по Ленинскому проспекту рассказала о наболевшей проблеме – в сквере «У озера» (остановка Минская) вышла из строя часть оборудования на детской площадке. Непригодные конструкции демонтировали, но взамен ничего не установили. А на лестницах, которые спускаются к озеру, нет поручней.

– Это единственная детская площадка в нашем районе, – поделилась заявительница. – В другом месте установить игровое оборудование невозможно, потому что просто нет места – у нас недавно обустроили парковку. Детей очень много, и им негде играть. Тем более сейчас летние каникулы. Мы много раз обращались в разные инстанции, но никакого результата пока нет.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Олег Черкасов заверил, что проблема обязательно решится:

– Это озеро – «жемчужина» Железнодорожного района, и мы сделаем все, что от нас зависит для благоустройства сквера.

Также жителям дома № 125 по Ленинскому проспекту парламентарий пообещал помочь с проверкой ливневой канализации во дворе. Избиратели жаловались, что после дождей здесь долго стоят лужи. Олег Черкасов пояснил, что вопрос обсудил с руководителем управления дорожного хозяйства Воронежа Олегом Котовым и чиновник пообещал направить в ближайшее время в этот район комиссию, чтобы выяснить причину неисправности ливневки.

А жительница дома № 87 по переулку Севастопольский обратилась к Олегу Черкасову с просьбой отремонтировать тротуар, что находится в переулке Серафимовича по нечетной стороне. Он – единственный, который ведет к остановке, и сейчас просто разбит. Пожилые люди и мамы с колясками вынуждены ходить по проезжей части.

Депутат поинтересовался, нет ли там коммуникаций.

– Конечно, тротуар должен быть с обоих сторон улицы. И мы разберемся с этим вопросом. Нужно узнать, чем обусловлено его отсутствие. Если никаких объективных причин нет, мы напишем письмо для включения этого объекта в план на 2023 год, – подчеркнул Олег Черкасов.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Также женщина рассказала о проблеме с дорожным покрытием по переулку Севастопольский. Там находится детская площадка, куда приходят родители с малышами со всего частного сектора. После дождя ходить по размокшей грунтовке становится настоящей проблемой.

Олег Черкасов пообещал в ближайшее время изучить ситуацию и предоставить жителям переулка письменный ответ на их просьбу.

– Каждый депутатский прием – это всегда тесный контакт с населением. Не всегда человек может написать обращение. Общение с людьми вживую намного ценнее. Во время приема углубляешься в проблемы, с которыми приходят жители. Все вопросы удается со временем решить, если не своими силами, то подключив профильные структуры мэрии. В основном воронежцы обращаются с проблемами ЖКХ, дорожного хозяйства, приходят и с личной бедой: утерянными документами и так далее. Всем стараемся помочь, ведь это – наша задача! – подытожил вице-спикер горДумы.