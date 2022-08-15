Нововоронежская АЭС к 30-летию концерна «Росэнергоатом» подготовила фотовыставку о красоте атомных технологий

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Ее организаторами выступили профсоюзный комитет и Управление информации и общественных связей (УИОС) Нововоронежской АЭС.

На выставке представлены фотографии двух работников Нововоронежской атомной станции Романа Пышкина и Ольги Мартыновой, а также двух фотохудожников из города Пакш, сотрудников АЭС «Пакш» (Венгрия) Акоша Бодайки и Балинта Винце.

Первыми посетителями выставки стали ветераны-атомщики и студенты Нововоронежского политехнического колледжа (филиал НИЯУ МИФИ). О своем увлечении фотоискусством собравшимся рассказала специалист УИОС НВ АЭС Ольга Мартынова. По её словам, атомная станция - очень интересный для фототворчества объект: он по-дизайнерски красив и гармоничен. Не менее интересны и люди, работающие на производстве, специалисты своего дела.

Создание экспозиции стало возможным благодаря взаимодействию двух атомных городов - Нововоронежа и Пакша, которые являются городами-побратимами. В 70-ых годах нововоронежские специалисты помогали строить АЭС в Венгрии. Один из нововоронежцев, ветеран атомной отрасли Иван Прокопенко даже стал почетным гражданином г. Пакш.

«Нововоронежский политехнический колледж сотрудничает с учебными заведениями города Пакш. Студенты-венгры не раз приезжали к нам. Благодаря победе в международном проекте «Будущее за ними» и мы смогли посетить город Пакш, где познакомились с известным художником-фотографом Балинтом Винце, с молодым фотографом Акошем Бодайки, которому понравились работы наших фотографов. Так родилась идея о творческом взаимодействии и эта выставка», - сказала и.о. директора колледжа Елена Булатова.

В дар музею были переданы книги, буклеты, журналы и газеты, рассказывающие о концерне «Росэнергоатом», о Нововоронежской атомной электростанции. Для гостей из Нововоронежа была проведена обзорная экскурсия «Воронеж – город-фронт», посвященная 80-летию начала Воронежского сражения.

«Нововоронежская АЭС и «Музей-диорама» - давние друзья. Атомщики у нас часто устраивают познавательные и интересные мероприятия для воронежцев, чтобы они имели большее представление об атомной станции, которая обеспечивает всю нашу Воронежскую область электроэнергией», - сказала заведующая отделом «Музея-диорамы» Наталья Фурсова.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС