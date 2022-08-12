Авторский рецепт супа и уроки доброты: в Воронежском заповеднике прошел День памяти Василия Пескова

День памяти прошел в зале заповедника Фото: Максим ГОРОХОВ

12 августа в Воронежском биосферном заповеднике прошел День памяти Василия Пескова. Как обычно на Центральной усадьбе собрались люди, кому близок журналист и его творчество.

День памяти начался в 9 часов возложением венков к памятнику Пескову, который установили в 2020 году при финансовой поддержке депутата Государственной Думы Аркадия Пономарева. Автор памятника – популярнный воронежский скульптор Александр Козинин. Затем гости смогли познакомиться с мемориальным комплексом, посвященным Василию Михайловичу. Почтить память журналиста приехало много гостей, среди которых были два ветерана Великой Отечественной войны.

Мероприятие вела директор музея Пескова Наталья Хлызова Фото: Максим ГОРОХОВ

ПАНДЕМИЯ - НЕ ПОМЕХА

Директор музея Василия Пескова Наталья Хлызова рассказала, что, несмотря на трудные времена ограничений и пандемию, удалось реализовать несколько проектов, посвященных знаменитому журналисту.

Например, в Тресвятской школе, которая носит имя журналиста, уже третий год у учеников 1-4 классов идут «Уроки доброты деда Василия». Эти краеведческие уроки построены на произведениях Пескова и знакомят ребят с историей края, взаимоотношениями с людьми, экологией.

Памятник Василию Михайловичу и его автор скульптор Александр Козинин Фото: Максим ГОРОХОВ

Совместный проект с заповедником организовали на удаленке и именные библиотеки Воронежа – имени В.Пескова, А.Жигулина, Б.Стукалина, В.Кораблинова, А.Прасолова.

– С этими авторами дружил Песков, поэтому проект назвали «В кругу друзей Василия Пескова», - рассказала Наталья Хлызова. – В течение пандемии мы в ходе интернет-эфиров рассказывали о взаимоотношениях журналиста с другими авторами, истории их дружбы.

В рамках проекта библиотеки им. Пескова «Редкая музейная книга» Наталья Хлызова знакомит читателей с редкими книгам. Среди них, например, книга «Исход» из музея Пескова, написанная в наше время. Она знакомит с историей и фактами из жизни Лыковых, которые не рассказывал Василий Михайлович. Например, объясняет, почему Лыковы ушли в тайгу.

- Есть еще книга Юрия Воронова «Избранное», подаренная музею из личного архива Василия Пескова его внуком Дмитрием, - продолжает Хлызова.

Почтить память Пескова собрались его друзья и поклонники таланта журналиста Фото: Максим ГОРОХОВ

ИДЕИ ПЕСКОВА, КУЛИНАРНЫЕ И НЕ ТОЛЬКО

Гурманам будет интересен также реализованный библиотекой Пескова проект «Вкусночтение», где в онлайн режиме, например, приготовили любимый красный суп Василия Михайловича. Для его приготовления используются консервы из красной рыбы (горбуша), картофель, рис, лук и томатная паста. Но последний ингредиент Василий Михайлович заменял на томатный соус.

С 2020 года в рамках Песковских чтений в марте в заповеднике проходит научно-практическая конференция имени Пескова. Ее проводят совместно ВГУ, Русское географическое общество и музей Пескова. Идею проведения подобного мероприятия авторы подчерпнули в трудах Василия Михайловича. Первая конференция из-за эпидемии прошла в заочном формате. Но сразу стала популярной - в ее работе приняли участие представители из 29 регионов и четырех государств.