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Общество12 августа 2022 15:35

Авторский рецепт супа и уроки доброты: в Воронежском заповеднике прошел День памяти Василия Пескова

Вспомнить знаменитого журналиста собрались его друзья, почитатели таланта и единомышленники
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
День памяти прошел в зале заповедника

День памяти прошел в зале заповедника

Фото: Максим ГОРОХОВ

12 августа в Воронежском биосферном заповеднике прошел День памяти Василия Пескова. Как обычно на Центральной усадьбе собрались люди, кому близок журналист и его творчество.

День памяти начался в 9 часов возложением венков к памятнику Пескову, который установили в 2020 году при финансовой поддержке депутата Государственной Думы Аркадия Пономарева. Автор памятника – популярнный воронежский скульптор Александр Козинин. Затем гости смогли познакомиться с мемориальным комплексом, посвященным Василию Михайловичу. Почтить память журналиста приехало много гостей, среди которых были два ветерана Великой Отечественной войны.

Мероприятие вела директор музея Пескова Наталья Хлызова

Мероприятие вела директор музея Пескова Наталья Хлызова

Фото: Максим ГОРОХОВ

ПАНДЕМИЯ - НЕ ПОМЕХА

Директор музея Василия Пескова Наталья Хлызова рассказала, что, несмотря на трудные времена ограничений и пандемию, удалось реализовать несколько проектов, посвященных знаменитому журналисту.

Например, в Тресвятской школе, которая носит имя журналиста, уже третий год у учеников 1-4 классов идут «Уроки доброты деда Василия». Эти краеведческие уроки построены на произведениях Пескова и знакомят ребят с историей края, взаимоотношениями с людьми, экологией.

Памятник Василию Михайловичу и его автор скульптор Александр Козинин

Памятник Василию Михайловичу и его автор скульптор Александр Козинин

Фото: Максим ГОРОХОВ

Совместный проект с заповедником организовали на удаленке и именные библиотеки Воронежа – имени В.Пескова, А.Жигулина, Б.Стукалина, В.Кораблинова, А.Прасолова.

– С этими авторами дружил Песков, поэтому проект назвали «В кругу друзей Василия Пескова», - рассказала Наталья Хлызова. – В течение пандемии мы в ходе интернет-эфиров рассказывали о взаимоотношениях журналиста с другими авторами, истории их дружбы.

В рамках проекта библиотеки им. Пескова «Редкая музейная книга» Наталья Хлызова знакомит читателей с редкими книгам. Среди них, например, книга «Исход» из музея Пескова, написанная в наше время. Она знакомит с историей и фактами из жизни Лыковых, которые не рассказывал Василий Михайлович. Например, объясняет, почему Лыковы ушли в тайгу.

- Есть еще книга Юрия Воронова «Избранное», подаренная музею из личного архива Василия Пескова его внуком Дмитрием, - продолжает Хлызова.

Почтить память Пескова собрались его друзья и поклонники таланта журналиста

Почтить память Пескова собрались его друзья и поклонники таланта журналиста

Фото: Максим ГОРОХОВ

ИДЕИ ПЕСКОВА, КУЛИНАРНЫЕ И НЕ ТОЛЬКО

Гурманам будет интересен также реализованный библиотекой Пескова проект «Вкусночтение», где в онлайн режиме, например, приготовили любимый красный суп Василия Михайловича. Для его приготовления используются консервы из красной рыбы (горбуша), картофель, рис, лук и томатная паста. Но последний ингредиент Василий Михайлович заменял на томатный соус.

С 2020 года в рамках Песковских чтений в марте в заповеднике проходит научно-практическая конференция имени Пескова. Ее проводят совместно ВГУ, Русское географическое общество и музей Пескова. Идею проведения подобного мероприятия авторы подчерпнули в трудах Василия Михайловича. Первая конференция из-за эпидемии прошла в заочном формате. Но сразу стала популярной - в ее работе приняли участие представители из 29 регионов и четырех государств.

КАРТИНА ДНЯПамяти Василия Пескова