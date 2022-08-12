Более 150 наград получили строители воронежского ДСК

.

В преддверии профессионального праздника – Дня строителя, который в этом году отмечается 14 августа, в Воронеже прошла чреда награждений предприятий и лучших работников стройкомплекса региона государственными, областными, городскими наградами, а также наградами профильных общественных объединений.

Главной площадкой торжества, собравшей представителей органов власти и большого числа строительных предприятий и организаций Воронежской области, стал концертный зал в Рамонском районе. Церемония награждения и праздник по случаю Дня строителя прошли здесь 11 августа. Традиционно, Домостроительный комбинат собрал впечатляющее количество поощрений.

По итогам деятельности за прошлый год ДСК присужден диплом «Элита строительного комплекса России» на XXVI Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию. ДСК также включен в рейтинг 90 лучших компаний строительной отрасли России. В категории организаций с наиболее крупным объемом подрядных работ (более 10 млрд рублей) комбинат вошел в десятку лидеров. В прошлом году Домостроительный комбинат (в качестве заказчика-застройщика и генерального подрядчика) ввел в эксплуатацию 365 тыс. кв. м, сохранил позиции лидера региона и занял 15 место в ТОПе застройщиков России, публикуемом на портале ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков).

В ежегодном областном конкурсе «Строительный Олимп» ДСК стал лауреатом в трех номинациях «Наибольший вклад в экономику региона», «Эффективный бизнес», «Надежный подрядчик». Завод крупнопанельного домостроения ДСК «СовТехДом» стал лучшим «Предприятием высокой культуры производства», а строительная площадка ЖК «Квартал мечты» по ул. Ворошилова, 10/1 (стр. поз. 1.1, 1.2, 1.3) заняла третье место в этой же номинации.

Подарком строителям стали не только награды, но и зрелищная концертная программа. Она порадовала как действующих работников, так и ветеранов отрасли. Домостроительный комбинат пригласил на праздничный вечер самых заслуженных гостей – бывших сотрудников проработавших в ДСК 20, 30 и даже более 50-ти лет.

Именно кадры – истинные профессионалы, подвижники – всегда были гордостью Домостроительного комбината. На протяжении полувека их труд ежегодно отмечают на самом высоком уровне. И в этом году сотрудники ДСК получили более 150 личных наград.

Сразу двое удостоились высокого звания «Почетный строитель России». Оно присваивается работникам, имеющим стаж работы в области строительства не менее 20 лет и отмеченным целым рядом государственных наград федерального уровня. Почетный знак отличия в этом году получили начальник отдела технической подготовки производства ДСК Елена Наумова и монтажник стальных и железобетонных конструкций ДСК Андрей Деревщиков. Высокие награды им вручили в Москве – в Министерстве строительства и ЖКХ.

Целый ряд наград федерального уровня был доставлен и в Воронежскую область. Четыре Почетные грамоты и девять Благодарностей Минстроя, две Почетные грамоты Минпрома были вручены также сотрудникам ДСК. Их, а также региональные, муниципальные и награды профессиональных общественных объединений, вручали в течение всей недели в Правительстве области, мэрии Воронежа, в Воронежской областной и городской Думах, в актовом зале ВГТУ.

Кроме того, десятки наград были переданы лауреатам в трудовом коллективе ДСК. Поздравить строителей в актовый зал Домостроительного комбината прибыли сенатор Российской Федерации от Воронежской области Сергей Лукин, руководитель регионального департамента строительной политики Артур Кулешов и глава управы Советского района Олег Копытин.

«Сегодня государство все больше внимания уделяет укреплению строительной отрасли, развитию новых технологий, способствующих увеличению темпов строительства и качества возводимого жилья, – отметил в своем приветственном слове сенатор. – Во все времена жилье было одним из самых главных условий для комфортной жизни человека. И именно вы, строители, собственными руками, своим трудом создаете этот комфорт для людей, их семей. Сегодня в зале награждений собрались лучшие представители профессии. И я глубоко убежден, что ни один из вас не пожалел о выбранном пути», – подчеркнул Сергей Лукин.

Высокие гости вручили работникам награды и поблагодарили за их благородный и созидательный труд, лежащий в основе экономики и социального развития региона и целой страны.