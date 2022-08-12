Tele2 составила рейтинг самых трафиковых мест Воронежа

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Отдельные базовые станции с наибольшей нагрузкой зафиксированы в Коминтерновском районе, в частности в микрорайоне Северный. Самый большой общий трафик проходит через объекты связи рядом с медицинскими и учебными учреждениями, а также крупными жилыми кварталами

Городским лидером по загруженности трафиком стала базовая станция Tele2, расположенная в Северном микрорайоне Воронежа на улице Генерала Лизюкова. В зону ее покрытия попадают медицинские центры, многоэтажные жилые дома и известная достопримечательность − памятник котенку с улицы Лизюкова. Через этот технический объект проходит самый большой объем голосового и интернет-трафика.

В рейтинг самых востребованных объектов связи по передаче дата-трафика также входит сотовая вышка, расположенная в переулке Здоровья в Коминтерновском районе. В зоне ее обслуживания находятся Дорожная клиническая больница, профильные медицинские учреждения и многоэтажные жилые дома. Замыкает тройку лидеров технический объект в Железнодорожном районе на улице Артамонова. Базовая станция обеспечивает высокоскоростным мобильным интернетом густонаселенный квартал.

По передаче голосового трафика одну из лидирующих позиций занимает базовая станция на улице Туполева в микрорайоне ВАИ. Она обслуживает многоэтажные жилые дома, торговые центры и учебные заведения. Кроме того, в топ-3 мест, где воронежцы общаются больше всего, попала зона плотной жилой застройки на улице Моисеева, здесь также расположены городская клиническая больница, школы и продуктовый рынок.

Если рассматривать активность клиентов по всей Воронежской области, то, помимо столицы региона, наиболее разговорчивые клиенты Tele2 проживают в городе Борисоглебск, а самая «качающая» в области станция находится в городе Поворино.