Последние новости Воронежа на 12 августа 2022 года: контрафактный алкоголь и сигареты, рухнувший кран и приговор бросившей ребенка матери

При падении крана никто не пострадал. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

На стройплощадке в Воронеже упал автокран. ЧП случилось вечером 11 августа в Северном микрорайоне, в парке Победы - на месте возведения музея ВДВ. Очевидцы предположили, что технику перегрузили. В мэрии отметили, что причины происшествия выясняются. Никто не пострадал, окружающие элементы каких-то повреждений тоже не получили.

Воронежцы организовали производство контрафактного алкоголя и сигарет. Фигурантами уголовного дела стали четыре горожанина в возрасте от 28 до 50 лет. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, банда начала свою деятельность в 2019 году. Подпольный цех по розливу крепких напитков находился в Советском районе Воронежа. Здесь же размещался склад упаковки, сырья и уже готовых к реализации бутылок. Остальной запас контрафакта правоохранители обнаружили в грузовике, который был припаркован в промзоне Левобережного района. Сигареты делали в Семилукском районе. Готовую продукцию хранили как в Воронеже, так и на складах в регионе. В общей сложности правоохранители изъяли более 40 тысяч бутылок алкоголя, двух миллионов сигарет и свыше 3,5 миллионов рублей.

В Воронеже вынесли приговор матери, бросившей ночью годовалую дочь одну в коляске. 22 августа 2020-го девочку обнаружили прохожие у дома № 37а по улице Писарева. Родителей ребенка долго искали, но в итоге в декабре того же года ее отдали в приемную семью. Через полтора года полицейские нашли родную мать малышки. Они выяснили, что 34-летняя местная жительница в мае 2019 года родила дочь. А потом решила отказаться от нее. Оформить ребенка в детский дом показалось ей слишком сложным, и она просто бросила дочку на улице. Женщину приговорили к 310 часам обязательных работ.

Пропавшую в Воронеже 28-летнюю девушку нашли в Курской области. По сведениям родителей, Мария уехала из Санкт-Петербурга в столицу Черноземья. Здесь ее первоначально и искали. Однако девушка оказалась на заработках в Курской области. Когда Мария вышла на связь с родителями, отцу показалось, что его дочь попала в рабство. Тогда к делу подключились курские правоохранители. Они выяснили, что девушка находилась 12 дней в их регионе, 10 из них работала и получала за это деньги. В итоге 10 августа отец приехал за Марией и забрал ее в Санкт-Петербург. Полицейские выдали девушке справку о потере документов и помогли купить билеты домой.