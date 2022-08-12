Мэр Вадим Кстенин поддержал идею увековечить память танкистов Воронежского фронта

фото: Администрация городского округа город Воронеж

С важной инициативой к мэру Вадиму Кстенину обратился ветеран Великой Отечественной войны, член руководства Совета ветеранов Центрального района, Почетный гражданин нашего города Николай Борисов. Он предложил присвоить одной из улиц наименование, которое бы напоминало о подвигах танкистов Воронежского фронта. Глава города эту идею поддержал.

Николай Борисов ее высказал не случайно – сам ветеран 4-го Гвардейского танкового Кантемировского корпуса (в прошлом – 17-го танкового корпуса), защищал Воронеж. С отличием окончил первое Горьковское танковое училище в декабре 1943-го и в 19 лет уже сражался под Киевом в составе 40-й танковой бригады.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

– Своим долгом считаю сделать так, чтобы увековечить их память. Хотелось бы, чтобы героические люди – защитники нашего Воронежа и танкового соединения – были в городе прославлены, – поделился Николай Борисов.

Мэр Вадим Кстенин поручил заместителю по социальной политике Надежде Савицкой совместно с профильными подразделениями администрации проработать все организационные моменты и решить вопрос присвоения соответствующего наименования второй части новой дороги в Советском районе, которая связала микрорайон Тенистый с проспектом Патриотов. Напомним, что отрезок этой новой транспортной связи решением комиссии по культурному наследию назван в честь первого главы ДНР Александра Захарченко.

– Улица новая, в хорошем состоянии, поэтому нам не будет стыдно за нее, когда она получит столь геройское название. Кроме того, там мы не создадим никаких неудобств – никому не придется ничего менять, перерегистрировать адреса и так далее, – пояснил Вадим Кстенин.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Также Николай Борисов предложил разместить мемориальный объект в честь героев-танкистов в одном из общественных пространств в Воронеже. Николай Николаевич во время войны сам был дважды серьезно ранен, бывало, терял технику, но и героических воспоминаний немало – подбил не менее десяти вражеских танков. На железном коне проехал 4 тысячи километров до Германии. За что дважды был награжден орденом Красной Звезды.

В память о своих боевых соратниках ветеран предложил разместить посвященный им памятный стенд на территории города. Общественным пространством, где расположат объекты, может стать сквер Танкистов на улице Лизюкова.

– Сегодня сквер относится к придомовой территории многоквартирного дома. Я не думаю, что необходимо переформировывать земельные участки. Все, что нужно, это благоустроить территорию и организовать там полноценный сквер, – заметил глава города.

После благоустройства здесь предлагается разместить памятный стенд в честь Героев Советского Союза, защитников Воронежа, танкистов – старшины Николая Петрова и лейтенанта Ивана Шпигунова. Ранее эту инициативу поддержала комиссия по культурному наследию.

Николай Семенович воевал механиком-водителем танка 17-го танкового корпуса Воронежского фронта. 14 июля 1942 г. был смертельно ранен в бою за рощу «Фигурная». С перебитыми ногами сумел вывести машину в село Подгорное, занятое советскими войсками.

Иван Михайлович Шпигунов был командиром танковой роты 60-й армии Воронежского фронта. За 18 контратак уничтожил 7 фашистских танков и значительное количество живой силы.

– В составе бригады, в которой я воевал, два танкиста здесь, в Воронеже, получили звание Героев. Всего же в нашем городе эти звания получили четыре человека – два танкиста и два летчика. Три из них погибли, один остался жив, – поделился воспоминаниями Николай Борисов.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Вадим Кстенин поручил руководителю управы Коминтерновского района Виталию Позднякову подготовить концепцию развития сквера и включить эту придомовую территорию в программу «Формирование комфортной городской среды» (в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда») для дальнейшего развития.

Также он поручил Надежде Савицкой проработать вопрос установки мемориальных объектов, в том числе их оптимальное место расположения и согласовать с местными жителями.

– В следующем году мы должны это все реализовать – иметь благоустроенное общественное пространство на придомовой территории. В народе она уже давно называется «сквер Танкистов».

Николай Борисов поблагодарил мэра за поддержку предложенных инициатив и вручил ему авторскую книгу «Командир Т-34. На танке до Победы» с личным автографом.

Ирина Шабанова