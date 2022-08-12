История воронежского «Факела» для начинающего болельщика: легендарная команда 80-х, три знаменитых Валеры и жуткий погром фанатов «Спартака»

Золотой состав "Факела" середины 80-х: в нижнем ряду второй слева Валерий Шмаров, крайний справа - Виктор Лосев. Фото: с сайта ФК "Факел"

После выхода «Факела» в Премьер-лигу в Воронеже наблюдается настоящий футбольный бум. Подтянулись и многие люди, раньше не интересовавшиеся спортом № 1. Для них мы в более раннем материале постарались сделать небольшой футбольный ликбез. А теперь рассказываем о славной истории «Факела».

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ», НО НЕ САМАРСКИЕ

Предшественницей нынешнего «Факела» стала команда авиационного завода (ВАСО). Ее создали в 1947 году. В 1949 году команда стала чемпионом Воронежской области и получила право выступать в чемпионате РСФСР. Через три года она заняла второе место и стала выступать с 1954 года в чемпионате СССР в классе «Б». Тогда на ВАСО было спортивное общество «Крылья Советов». Так же назвали и команду. Сейчас, кстати, в Премьер-лиге тоже есть клуб «Крылья Советов», только из Самары. Причем уже 19 августа «Факел» сразится с ним на выезде.

В 1960 году клуб, получивший годом ранее название «Труд», завоевал право выступить в высшем дивизионе (классе «А»), но удержаться там не смог. Он занял в сезоне 1961 года 15 место. Из этой команды можно выделить Серафима Андронникова – он, кстати, забил первой гол «Труда» в высшей лиге и Виктора Смотрикина, огорчившего в этом сезоне забитым мячом самого легендарного вратаря московского «Динамо» Льва Яшина. Из-за странной реформы чемпионата «Труд», хотя и был далек от последних двух мест, отправился обратно во второй по силе союзный футбольный дивизион. Там воронежская команда играла в 1962-1969 годах.

В 1970-1978 годах «Труд» выступал в различных зонах второй лиги. Перед сезоном 1977 года команду передали из ведения профсоюзов в профком Конструкторского Бюро Химической Автоматики (КБХА) и сменили название на «Факел». В 1979 году клуб начал сезон в первой лиге первенства СССР.

КОМАНДА МЕЧТЫ 80-Х

Середина 80-х стала периодом расцвета «Факела». В 1984 году воронежская команда заняла первое место в первой союзной лиге и завоевал путевку в Высшую лигу. И тогда же наша команда добилась наивысшего достижения в своей истории в розыгрыше Кубка СССР по футболу. В четвертьфинале 28 апреля 1984 года «Факел» победил московский «Спартак» с Ринатом Дасаевым и Юрием Гавриловым - 2:0 и вышел в полуфинал турнира. Тогда, впрочем, у «Факела» были свои звезды: защитник Виктор Лосев (в 1988 году он выиграл Олимпиаду, причем сборная СССР в финале победила не кого-нибудь, а бразильцев), нападающий Виктор Пимушин (болельщики даже кричалку тогда изобрели: «Факел» лучше «Барселоны», Пима лучше Марадоны»), Валерий Шмаров, забивший в 1989 году золотой гол «Спартака» в матче с киевским «Динамо». В полуфинале в Ленинграде проиграли «Зениту» только в дополнительное время – 0:1. Гол в свои ворота тогда забил суровый защитник Андрей Шашкин, который нещадно сбивал соперников, если их не удавалось останавливать по правилам. По иронии судьбы после завершения карьеры он жил в Санкт-Петербурге.

В 1985 году команда играла в числе сильнейших клубов страны, но через год вернулась обратно в первую лигу. В 1988-м был сезон во второй лиге, в 1989-1991 годах – снова в первой.

Кстати, в 1989-м за «Факел» на заре своей карьеры выступал нынешний главный тренер ФК «Ростов» и сборной России Валерий Карпин. Он сыграл за наш клуб 27 матчей и забил семь голов. Любопытно, что тогда многие болельщики считали Карпина «деревянным», то есть, игроком с плохой техникой приема мяча. Никто не мог предположить, что именно он сделает успешную карьеру в крутом испанском чемпионате.

Уже будучи тренером, Валерий Карпин вспоминал, что в Воронеже находился, в основном, на базе, а города тех времен уже не помнит. Зато он хорошо зарабатывал – так, что в московский «Спартак» перешел… с понижением в зарплате.

«ФАКЕЛ» В ЛИХИЕ 90-Е БЫЛ КЛУБОМ-ЛИФТОМ

В 1992 году после распада СССР «Факел» получил возможность сыграть в высшей лиге. Однако перед началом и в ходе первого российского сезона команду покинули практически все ведущие игроки. В итоге «Факел» в элите не удержался. В команде тогда начал работать ставший в будущем культовым тренером в Воронеже Валерий Нененко.

В 1993 году «Факел» не задержался и в первой лиге, вылетев во вторую. По итогам следующего сезона наша команда завоевала путевку обратно в первую лигу, уверенно победив в зональном турнире.

А в 1996 году воронежский клуб финишировал на третьем месте в первой лиге, давшим право воронежцам подняться в элиту отечественного футбола. Однако закрепиться там нашей команде снова не удалось.

1998 год наша команда снова провела в первой лиге, а в 1999-м главным тренером стал Валерий Нененко. И у наших футболистов, что называется, «поперло». По итогам сезона «Факел» занял второе место и вышел в высшую лигу страны, где впервые в своей истории сумел задержаться более, чем на один год. В 2000 году наша команда финишировала на 13-м месте. За команду в эти годы выступал вернувшийся из московского «Спартака» Шмаров. Знаменитый форвард в итоге сыграл за «Факел» 165 матчей, забил в них 35 мячей.

Валерий Шмаров вернулся в "Факел", чтобы снова сыграть за команду родного города в высшей лиге. Фото: с сайта ФК "Факел"

5 августа 2000 года «Факел» во второй раз победил дома московский «Спартак» - 1:0. Запомнился тогда не столько матч, сколько бесчинства приезжих фанатов. Они устроили погром в центре Воронежа. Фанаты повредили входную группу клуба «Фламинго» возле Центрального рынка, разбили несколько киосков и раскурочили четыре припаркованные у гостиницы машины. Пришлось вызывать ОМОН. Успокаивать приезжих хулиганов пришлось с помощью выстрелов в воздух. Около 200 человек тогда попали в милицию.

Итог 90-х – «Факел» побывал и в подвале, и в элите российского футбола. Такой клуб иногда называют командой-лифтом. Кто же знал, что скоро наступит безвременье?

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

В 2001 году с приходом новых людей на руководящие посты в Воронежской области «Факел» лишился прежней поддержки и по итогам сезона вылетел из высшей лиги, заняв 15-е место в турнире из 16-ти возможных. В начале 2002 года команда по инициативе нового руководства переименовали в «Воронеж». Болельщики активно протестуют, и вскоре клуб окрестили «Факел-Воронеж». Еще через год команда опускается во второй дивизион. Об этих сезонах вспоминают как об очень странных – на тренировках футболистов заставляли надевать боксерские шлемы, залезать в них на деревья и прыгать вниз, чтобы преодолевать страх высоты. Зачем, неясно.

В 2004 году команде вернули имя «Факел». Последовала победа в зоне «Центр» второго дивизиона и возвращение в первый дивизион. 2005 и 2006 годы наша команда провела во втором по значимости футбольном турнире страны. Но 26 февраля 2007 года «Факел» и вовсе потерял статус профессиональной команды.

В 2009 году в первенство зоны «Центр» второго дивизиона заявили «Факел-Воронеж» – клуб, образованный путем переименования ФК «Динамо-Воронеж». А уже в 2010 году созданный под новым юридическим лицом «Факел» стал четвертым в первенстве второго дивизиона (зона «Центр») и получил возможность выйти в ФНЛ не по спортивному принципу после появления вакансии.

В сезоне 2011-2012 годов под руководством покойного тренера, больше известного как футбольного агента, Константина Сарсания «Факел» дошел до четвертьфинала Кубка России, обыграв команды ФАЮР (Беслан), «Краснодар» и «Волгарь-Газпром» (Астрахань). Уступили наши футболисты 21 марта 2012 года в четвертьфинале в гостях «Ростову» в серии пенальти (основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 0:0). По итогам переходного сезона 2011-2012 гг. наша команда покинула ФНЛ, заняв предпоследнее, 19-е место.

Сезоны 2012-2013 и 2013-2014 годов «Факел» провел в зоне «Центр» второго футбольного дивизиона России. Каждый раз наша команда ставила задачу возвращения в ФНЛ, но решить ее не могла, занимая второе и третьем места в турнире соответственно.

В сезоне 2014-2015 годов воронежский клуб выиграл первенство зоны «Центр» ПФЛ, досрочно завоевав путевку в ФНЛ. Наша команда под руководством Павла Гусева выдала рекордную серию матчей без поражений в первенстве. В 30 играх она одержала 25 побед при пяти ничьих и в итоге на 11 очков опередила ближайшего преследователя.

В следующие сезоны в ФНЛ «Факел» занимал шестое и десятое место. А потом начались чудеса. Три сезона подряд наша команда оказывалась в зоне вылета. И каждый раз находились клубы, уступавшие «Факелу» место в ФНЛ.

Безвременье окончателно завершилось с приходом в клуб президента Романа Асхабадзе. Он сначала сделал ошибочную ставку на начинающего главного тренера Владимира Бесчастных. Зато потом попал в «десятку» с приглашением Олега Василенко. Он в первый сезон занял 10 место, а потом создал команду-легенду № 4 (первые три были в 60-е, 80-е и 90-е годы), за которую мы сейчас и болеем. Лидером ее стал Руслан Акбашев, он и забил гол, который вывел «Факел» в Премьер-лигу, в выездном матче с «Балтикой» из Калининграда.

Руслан Акбашев в матче с калининградской "Балтикой", где он своим голом оформил "Факелу" путевку в Премьер-лигу. Фото: с сайта ФК "Факел"

Символично, что первый домашний матч после возвращения в элиту спустя 21 год с московским «Динамо» начал символическим ударом по мячу именно Валерий Нененко. Только с этим тренером «Факел» не вылетал в первый же сезон. Надеемся, что Олег Василенко по крайней мере повторит это достижение.