Александр Гусев: «В Воронежской области бесплатно занимаются футболом почти 7 тысяч детей»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Губернатор Воронежской области поддерживает возрождение футбола в регионе, для этого создается необходимая инфраструктура. В частности, функционируют государственные и муниципальные школы. На сегодняшний день бесплатно футболом занимается 6 971 ребенок. Об этом рассказали в облправительстве 12 августа.

К примеру, в Воронеже действуют даже профильные образовательные учреждения. Это – СДЮСШОР №15, МБУ СШОР №25, ГБУ ВО СШОР по футболу «Факел», Академия «Динамо» им. Л. И. Яшина и Академия «Факел» им. В. Г. Проскурина. А в муниципальных районах функционируют 39 футбольных отделений, расположенных на базе СШОР и ДЮСШ.

Академия «Факел» им. В.Г. Проскурина для юных футболистов

Это образовательное учреждение открылось в Воронеже в августе 2020 года при поддержке губернатора Александра Гусева. А в феврале Академия получила официальный статус. В распоряжении юных футболистов — поля стадионов «Чайка» и «Локомотив», легкоатлетический манеж и полноразмерный футбольный манеж Platinum arena.

— Получение Академией «Факел» им. В.Г. Проскурина статуса РФС имеет большое значение для развития детского и юношеского футбола в Воронежской области. Статус РФС позволяет учреждению заниматься подготовкой резерва для главной команды региона. На сегодняшний день в Академии на бесплатной основе занимаются 175 футболистов, — отметил глава региона Александр Гусев.

Тренировки здесь поводятся по единой методике, разработанной специалистами Российского футбольного союза. С детьми работают 17 лицензированных тренеров. Команды разных возрастов демонстрируют успехи на межрегиональных соревнованиях: неоднократно побеждали или становились призерами в первенстве Союза Федераций Футбола. Академия обеспечивает воспитанников экипировкой, бесплатно проводит занятия и соревнования.

А совсем недавно глава региона Александр Гусев анонсировал появление современного детского футбольного интерната для юных спортсменов

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Воспитанники Академии «Динамо» им. Л.И. Яшина достойно представляют область

Также сильной базой для занятий футболом является Академия «Динамо» им. Л.И. Яшина. В ней работают шесть групп, разделенных по возрастам от 10 до 16 лет. Сейчас в Академии занимаются 124 ребенка. В рамках субсидии, предоставленной облправительством, футбольная Академия берет на себя расходы по содержанию и обучению воспитанников. Ее воспитанники также демонстрируют хорошие результаты, достойно представляя нашу область на межрегиональных соревнованиях.

Появится еще пять футбольных полей

Кроме того, 25 спортивных объектов Воронежа и области, имеющих в своем составе футбольные поля, внесены во Всероссийский реестр объектов спорта, что позволяет проводить спортивные соревнования регионального уровня.

В этом году завершается строительство стадионов с футбольными полями в 5 районах области — Бутурлиновском, Верхнемамонском, Калачеевском, Панинском, Подгоренском. в Семилукском такое уже появилось.

— В рамках областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) на период 2023-2026 годов планируем построить 8 стадионов и футбольных полей в разных районах области. В этом году должны разработать проектно-сметную документацию для строительства футбольного поля в Борисоглебске. Помимо строительства новых инфраструктурных объектов, также приведем в порядок уже существующие — например, сделаем капремонт покрытия футбольного поля на стадионе «Химик» в Россоши, — сообщил губернатор Александр Гусев.