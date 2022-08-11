Благоустройство и ремонт дорог: Владимир Нетесов помог жителям Воронежской области в решении важных вопросов

фото: Воронежская областная Дума

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов ответил на обращения избирателей в рамках приема граждан, который состоялся на площадке региональной общественной партийной приемной.

Большинство обращений носило социально значимый характер и касалось таких направлений, как благоустройство общественных территорий в ряде сельских населенных пунктов, реконструкция дорог и тротуаров в поселках, обновление уличного освещения.

Так заявители из села Костенки сообщили о регулярных отключениях электричества, из-за чего у местных жителей выходит из строя бытовая техника. Вопрос был решен оперативно. По согласованию с руководством Хохольского РЭС по указанным адресам была направлена бригада электриков, устранившая неисправность в течение нескольких часов. В настоящее время электроснабжение населенного пункта полностью восстановлено.

Инициативная группа жителей села Хохол рассказала о необходимости ремонта участка дороги по улицам Красноармейской и Пушкинской. При содействии руководителя администрации Хохольского городского поселения в кратчайшие сроки были проведены работы по отсыпке дороги щебнем. В настоящий момент прорабатывается вопрос о включении указанного микрорайона в адресную программу по комплексному благоустройству сельских территорий.

В ходе приема граждан были решены вопросы по опиловке сухих деревьев на территории скверов и общественных пространств ряда населенных пунктов, а также оказана адресная помощь социально незащищенным жителям сельской местности в подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Напомним, что с 15 июля в период парламентских каникул обращения в адрес депутата Воронежской областной Думы можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.