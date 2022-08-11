В Воронеже у подпольных производителей изъяли два миллиона сигарет и 40 тысяч бутылок алкоголя

Момент задержания членов преступной орггруппы. Фото пресс-службы УФСБ России по Воронежской области.

Как выяснилось во время предварительного следствия, четверо жителей Воронежа в возрасте от 28 до 50 лет в 2019 году организовали на территории региона подпольное производство алкогольной и табачной продукции под наименованиями известных производителей.

Подпольный цех по розливу алкоголя в Советском районе. Фото пресс-службы УФСБ России по Воронежской области.

Они оборудовали подпольный цех по розливу алкоголя в Советском районе. В помещении располагались автоматизированная линия по розливу продукции, а также склад упаковочных материалов, сырья и готовых к реализации бутылок крепких напитков. Часть алкоголя была обнаружена в большегрузном автомобиле «МАН» с прицепом, припаркованном на территории промзоны в Левобережном районе.

В Семилукском районе члены организованной группы наладили производство немаркированных табачных изделий. Фото пресс-службы УФСБ России по Воронежской области.

В Семилукском районе члены организованной группы наладили производство немаркированных табачных изделий. Готовую продукцию хранили как на территории области, так и города.

- В ходе обысков, проведенных оперативниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области при силовой поддержке Росгвардии, в общей сложности было изъято более 40 тысяч бутылок алкогольной продукции, более двух млн штук сигарет, свыше 3,5 млн рублей, комплектующие для изготовления контрафактной алкогольной и табачной продукции, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Общая стоимость алкоголя, изъятого из большегруза, превысила 3,3 млн рублей. Злоумышленники продавали свой товар по всей России. Подозреваемым грозит уголовная ответственность в соответствии с пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ. Максимально возможное наказание – до шести лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.