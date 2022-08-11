Нововоронежская АЭС почтила память Героя Советского союза

Авторы фото – Нина Штанько и Юрий Холод­ов

Храбрый сын киргизского народа в разгар боевых действий на «Сторожевском плацдарме» летом 1942 года грудью закрыл амбразуру вражеского ДЗОТа, позволив бойцам своего подразделения захватить важный плацдарм на другом берегу Дона.

Международный статус чествованиям придал визит делегации Киргизской Республики во главе с руководителем департамента внешней политики администрации президента Муратбеком Азымбакиевым и губернатором Таласской области Бакытбеком Нарбековым. Из Москвы приехали заместитель руководителя Исполкома МООВК «Росэнергоатом» Александр Симагин и ведущий специалист МООВК «Росэнергоатом» Владимир Беглорян. Местные власти представляли заместитель председателя правительства Воронежской области Олег Мосолов и глава Лискинского района Игорь Кирнос.

«Торжественная обстановка и присутствие высоких гостей обеспечили празднику особый колорит. Чем дальше от нас события Великой Отечественной войны, тем масштабнее и значимее воспринимаются подвиги Советского народа в переломный момент истории», — подчеркнула одна из главных хранительниц памяти Тулебердиева, председатель Совета ветеранов НВ АЭС Валентина Кудрявцева.

После торжественных мероприятий публика могла познакомиться с особенностями быта и кулинарными предпочтениями киргизов в раскинувшихся на лугу юртах. Отметим, что в Селявном-2 сейчас проживает многочисленная киргизская диаспора. Тут же можно было отведать из полевой кухни гречневой каши с тушенкой и крепкого чая.

«Более полувека назад работники станции во время туристического похода во главе с Валерием Жбанниковым, будущим главным инженером НВ АЭС, обнаружили в Селявном заброшенное захоронение Героя СССР Тулебердиева. За могилкой начали ухаживать, а потом в селе появился один памятник, второй. Приятно видеть на таких торжествах много детей и молодежи, чувствовать неразрывную связь времен. Это рождает уверенность в том, что подвиг Чолпонбая Тулебердиева — это на века!», — считает председатель первичной профсоюзной организации НВ АЭС Юрий Бабенко.

Кульминацией праздника, в подготовке которого активное участие принимал руководитель поисковиков Нововоронежской АЭС Евгений Когтев, стала историческая реконструкция входа в освобожденное от фашистов село воинов Красной армии. Поисковым отрядом НВ АЭС «Пересвет» совместно с воронежскими коллегами из отряда «За Отвагу» был организована выставка техники военных лет: танка Т-70, «Катюши», бронеавтомобиля, мотоцикла и пушки 45 мм.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС