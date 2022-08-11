Последние новости Воронежа на 11 августа 2022 года: перекрытие центра из-за матча «Факела» и задержание сбежавшего заключенного

А в водохранилище всплыло тело 44-летнего мужчины. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Сбежавшего воронежского заключенного поймали в Белгородской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. 54-летний мужчина отбывал наказание за угон автомобиля в Семилукской колонии-поселения. А 4 августа устроил побег. В тот день он работал на территории хлебозавода №7. Заключенный воспользовался правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покинул ее. Практически неделю правоохранители потратили на поиски мужчины. В отношении него возбудили уголовное дело за побег (ч.1 ст. 313 УК РФ). Теперь ему грозит дополнительно до четырех лет лишения свободы.

Погибшего в ходе спецоперации на Украине 19-летнего Романа Пряженцева из Воронежской области посмертно наградили орденом Мужества. Указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил глава Таловского района Виктор Бурдин. Роман Пряженцев родился в селе Новый Курлак Аннинского района. В 2015-году вместе с семьей переехал в Новую Чиглу. В 2019-м окончил школу и пошел в армию. В ноябре 2021-го он заключил контракт на продолжение службы. Погиб Роман в конце марта 2022-го, в бою под Харьковом.

Тело 44-летнего мужчины всплыло в воронежском водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета. Правоохранители осмотрели место происшествия. По предварительным данным, смерть воронежца не носит криминальный характер. В любом случае, точную причину установит судебно-медицинская экспертиза. Проверка по факту смерти горожанина продолжается.

На время футбольного матча «Факел» – «Урал» в Воронеже перекроют движение рядом с Центральным стадионом профсоюзов. Также изменится движение нескольких маршруток - №№ 58В, 76, 76С, 49Б, и будет действовать запрет на парковку 11-12 августа.

Парковку запретят с 12:00 11 августа до 23:50 12 августа по участкам:

- Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);

- Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

- Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

- Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

Движение перекроют с 20:00 11 августа до 23:50 12 августа на улицах:

- Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

- Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

- Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).