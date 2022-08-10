Как воронежцам выбрать корм для домашнего питомца

Специалисты не рекомендуют смешивать корм с едой "со стола". Фото: Софья МАНЬКОВА

На магазинных полках красуются различные банки с консервами и яркие упаковки кормов. Каким следует доверять? Главный врач ветеринарной клиники Павел Арепьев помог разобраться в этом вопросе.

- Что лучше: покупать корм или готовить самому?

- Однозначно покупать. Для большинства животных в кормах сбалансированы рационы. В них учтены определенные физиологические потребности, возрастные и породные. К тому же, есть специальные диеты, которые используются для определенных патологий. Зачастую только с помощью них можно стабилизировать состояние животного, выявить заболевания, устранить симптомы и улучшить качество жизни как самого животного, так и хозяина.

- Каковы плюсы и минусы разных видов кормов?

- Сухие и влажные. Они полностью взаимозаменяемы и совместимы. Большинство производителей кормов рекомендуют использовать оба вида. Есть животные, которым необходим только влажный корм. Это позволяет избегать острых углов в лечении. Допустим, почки у животного требуют большего количества жидкости. Мало того, что мы принуждаем его больше пить и расставляем миски по всему дому, так еще и добавляем влажный корм, который дает дополнительное количество воды, необходимое организму.

- Есть ли отличия между зарубежными кормами и менее популярными российскими?

- Есть. Особенно в связи с последними событиями. Количество импортных кормов сократилось. Сам товар стал дороже. Но российское производство развивается весьма неплохо. Возникло большое количество новых производителей, которые хорошо зарекомендовали себя. Но для окончательных выводов прошло мало времени. Я как ветеринарный врач исхожу больше из понимания диет. Ветеринарные диеты российского производителя пока не имеют пока широкого распространения и хороших отзывов.

Если у животного блестящая шерсть, нет проблем с пищеварением, отличное поведение, то еда ему подходит. Фото: Софья МАНЬКОВА

- Толстенький питомец: как следить за весом, когда нужно сажать на диету?

- Производитель на упаковке всегда указывает рекомендуемую дозировку для определенного животного по весу. Но эти рекомендации ориентировочные. Надо смотреть на конкретного питомца, его образ жизни: на диване сидит или бегает за мячиком. Если мы видим, что животное не получает какое-то количество питательных веществ, мало весит и находится в плохом состоянии, то увеличиваем норму. Если же питомец ведет себя неактивно из-за замедленного обмена веществ, онкологии, то дозу уменьшаем. Универсальной дозировки по кормлению не бывает. Многие животные склонны к ожирению после стерилизации. Существует много рационов именно для такой категории. Они в какой-то степени профилактируют ожирение. Есть целые линейки ветеринарных диет, при которых питомец с лишним весом получает максимальное количество сбалансированного рациона и при этом худеет.

- Можно ли сочетать сухой корм с едой «со стола»?

- Обычно такое ведет к проблемам. Производители не рекомендуют смешивать спецпитание с натуральной пищей, потому что это вызывает дисбаланс. В сухом корме есть все, что требуется животному. Если мы говорим о качественных кормах, которые предусматривают индивидуальный подход к возрастным, породным группам. Добавляя человеческую еду - сводим на нет старания специалистов.

- Как понять, что корм подходит питомцу?

- Если у животного блестящая шерсть, нет проблем с пищеварением, отличное поведение, то еда ему подходит. Проходите определенные обследования с питомцем, сдавайте анализы, хотя бы раз в год. Если он здоров, по корму вопросов не должно возникать. Если же мы говорим о ветеринарных диетах, после ее назначения мы должны получить коррекцию состояния. То есть, питомец заболел - получаем улучшение анализов, улучшение общего состояния животного, внешнего вида - корм работает и диета подобрана правильно .