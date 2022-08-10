Об уникальном водоеме вблизи Нововоронежской АЭС сняли познавательный фильм

Фото – из архива УИОС НВ АЭС

В рамках региональной экологической акции «Родные берега», проходящей на территории Воронежской области по инициативе вице-спикера Государственной Думы России Алексея Гордеева, снят фильм об уникальном водоеме Воронежской области – пруде-охладителе энергоблока №5 Нововоронежской АЭС.

Цель фильма – повышение экологической культуры населения, привлечение внимания к вопросам сохранения водных ресурсов, а также подготовка кадрового резерва, начиная с подрастающего поколения.

Информационно-просветительский проект реализован в рамках устойчивого развития Нововоронежской АЭС (директор Владимир Поваров) совместно с Всероссийским обществом охраны природы (председатель Вячеслав Фетисов) при содействии Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (руководитель Алексей Карякин) и АНО «Образ будущего» (директор Вячеслав Шамарин).

В фильме рассказано о том, как группа организации профессиональной подготовки к конкурсам профмастерства Учебно-тренировочного пункта Нововоронежской АЭС (руководитель Ольга Романова) научила ученицу 6 класса школы №4 г.Нововоронежа Анастасию Исламгулову создавать экологические проекты, используя инструменты и методики АО «Концерн Росэнергоатом».

Так, талантливая школьница стала автором проекта «Пруд-охладитель Нововоронежской АЭС, его обитатели и экологическое состояние». При методическом содействии заслуженного эколога-эксперта Ольги Романовой Анастасия Исламгулова составила четкий план работы, проштудировала много научно-популярной литературы, ознакомилась с данными Отчетов экологической безопасности Нововоронежской АЭС за 10 лет, узнала законодательные требования, которые предъявляются к прудам-охладителям, провела визуальные наблюдения за прибрежной полосой и состоянием воды, побеседовала с работниками АЭС, деятельность которых связана с эксплуатацией пруда-охладителя.

Работа шла в течение 2021-2022 годов. В итоге проект занял 1 место во Всероссийском (с международным участием) конкурсе исследовательских, проектных и научно-методических работ учащихся и студентов «Как прекрасен этот мир» (организатор – Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М.Шукшина под эгидой Министерства просвещения РФ) в номинации «Экологический мониторинг». Помимо этого, проект победил в международном конкурсе «Мир и согласие» Неправительственного экологического фонда имени В.И.Вернадского в номинации «Экообразование». Кроме того, проект признан в Концерне «Росэнергоатом» сильной стороной Нововоронежской АЭС.

«Демонстрируя данный проект школьникам, студентам, жителям Воронежской области, появилась идея снять фильм и тиражировать его в целом по стране, в том числе чтобы развеять мифы о негативном влиянии атомной энергетики на экологию, а также дать возможность учащимся и студентам участвовать в проектной деятельности при поддержке опытных руководителей и специалистов атомной отрасли, используя накопленный опыт эксплуатации», – сказала Ольга Романова.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС