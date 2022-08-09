ВТБ нарастил выдачу ипотеки в Воронежской области на 56% в июле

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Объем полученных жителями региона жилищных кредитов за месяц достиг 884,9 млн рублей.

По итогам января-июля ВТБ в Воронежской области выдал более 2 тыс. ипотечных займов на 6,2 млрд рублей. Около трети сделок – на общую сумму 2,1 млрд рублей – прошли на льготных условиях. Одновременно сохранился спрос и на «семейную ипотеку» от банка – жители оформили по данной программе 1,6 млрд рублей.

В июле банк ВТБ ( ПАО) запустил собственную программу поддержки многодетных семей, которые могут оформить в банке жилищный кредит всего под 3%. Первые сделки в ее рамках за месяц действия проекта оформили и клиенты в Воронежской области – на сумму 13,5 млн рублей

Летом ВТБ перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам. За это время банк в регионе провел такие сделки на общую сумму 171,6 млн рублей. Таким образом, многие клиенты смогли снизить свою платежную нагрузку. В настоящее время ставка по программе рефинансирования ВТБ составляет 9,9%. «Смягчение кредитно-денежной политики ожидаемо оказало позитивное влияние на рынок недвижимости – ставки стали более комфортными для покупателей, многие решили не откладывать приобретение жилья. Дополнительный стимул – программы господдержки, позволяющие купить просторную квартиру на подходящих условиях. В частности, только в июле мы выдали в регионе льготных ипотечных займов на 204,5 млн рублей», – отметил Владимир Пенин, управляющий банка ВТБ в воронежской области, вице-президент