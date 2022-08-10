В Воронежской области еще на сутки продлили штормовое предупреждение из-за слишком высокой температуры воздуха. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронежской области погиб подросток, упав на арматуру на стадионе. Трагедия произошла в рабочем поселке Хохольский. 14-летний школьник гулял по спортивной площадке. Споткнулся около теннисного корта и упал головой на торчавший из земли металлический прут. От полученной травмы мальчик погиб на месте. Расследованием гибели ребенка занялись следователи. Они возбудили уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Пьяный дебош со стрельбой устроил 57-летний горожанин на улице Газетчиков в Воронеже. Довольно нетрезвому мужчине, который выпивал прямо на улице, сделала замечание компания из трех мужчин и одной женщины. Так завязался конфликт. «Обиженный» воронежец оправился домой, взял травматический пистолет и восемь патронов, а затем вернулся. Какое-то время мужчины просто оскорбляли друг друга. А потом 57-летний горожанин достал оружие и выстрелил в воздух. Оппоненты попытались отобрать пистолет. Однако вооруженный начал стрелять по ним. В результате пострадали два воронежца 45 лет и 41 года. Несмотря на раны, они сами задержали правонарушителя и передали его сотрудникам полиции. Правоохранители возбудили уголовное дело.

10 августа жители домов на шести улицах Воронежа останутся без воды. Как пояснили в «Росводоканале», на сетях пройдет плановая замена задвижки. Под ограничения в период с 9.30 до 16.00 попадут следующие адреса: 9 Января, 149 — 189; ул. Семилукская; ул. Олега Кошевого; ул. Краснодонская; пер. Дозорный. Кроме того, с 10.00 до 14.00 воды не будет в домах № 90А, 104, 104А, 104Б, 104В по Московскому проспекту.

В Воронежской области еще на сутки продлили штормовое предупреждение. Аномальная жара отмечается в регионе с 8 августа. Дневная температура в отдельных районах области достигает 35 градусов. Жара осложняется и ростом класса пожарной опасности – дождей не было уже давно. С 10 августа запрещен въезд и вход в сосновые леса на территории области.