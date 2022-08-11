Сергей Трухачёв поздравил воронежских строителей с профессиональным праздником

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

11 августа в сити-парке «Град» в Воронеже прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня строителя. По поручению главы региона Александра Гусева в нем принял участие исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачёв. Об этом сообщили в облправительстве.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

В этот день в «Граде» чествовали лучших специалистов строительной отрасли региона. Открыл церемонию награждения Сергей Трухачёв. Он поздравил присутствующих с наступающим профессиональным праздником от имени губернатора Александра Гусева, который в это время находится в командировке, и от себя лично. Сергей Борисович в своей речи отметил, что сегодня от строителей во многом зависит устойчивость экономики и инвестиционная привлекательность региона.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

— Наш строительный комплекс занимает лидирующие позиции в стране. В подтверждение этому — Минстрой России одобрил заявки региона на получение более 11 млрд рублей, которые пойдут на развитие жизненно-необходимой инфраструктуры, – рассказал Сергей Трухачёв.

И добавил о важности участия строительного комплекса в реализации нацпроектов на территории области. Благодаря этому меняются к лучшему города и районы, появляются современные качественные здания, социальные и промышленные объекты. К примеру, первого сентября в нашем регионе откроются сразу три новые школы, еще 169 будут капитально отремонтированы.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Затем Сергей Трухачёв вручил заслуженным представителям строительной отрасли награды Минстроя России, Минпромторга России и Правительства Воронежской области. Высоких наград удостоились 8 человек, среди которых — гендиректоры и директоры строительных предприятий, главный инженер проектов и доцент кафедры технологии строительных материалов, изделий и конструкций.