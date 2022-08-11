Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Новая школа в микрорайоне «Процессор» готова на 59 процентов»

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Мэр Воронежа Вадим Кстенин проверил, как идет строительство новой школы на улице Остужева, в микрорайоне «Процессор». Она сможет принять 60 классов по 25 ребят в каждом. Всего школа будет рассчитана на 1500 учеников.

Возведение здания, обустройство коммуникаций, подготовка фасада близятся к завершению. Готовность школы подрядчик оценивает на 59%. Сейчас заканчивают работы по монолитному участку, блокам фасадных систем, инженерным сетям в здании и на площадке. Активно идет отделка внутренних помещений школы.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Новое образовательное учреждение получит собственную автономную блочно-модульную газовую котельную, она уже готова к эксплуатации. Ее технический запуск запланировали на октябрь 2022 года.

Вадим Кстенин поручил держать на особом контроле подключение к зданию инженерных коммуникаций.

– Основной объем строительных работ завершим до конца 2022 года и надо будет вести финишную отделку, значит, здание должно быть с теплом. Необходимо обеспечить своевременное подключение к магистралям. С поставщиками тепла есть взаимопонимание, в зиму войдем с отоплением. Тогда на весну-лето у нас останется благоустройство и монтаж оборудования. Опасений по этому объекту у меня нет – в сентябре 2023 года дети пойдут в новую современную школу, – пообещал мэр.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Напомним, что новая школа будет отличаться от типовых проектов. Ее форма – стрела или ласточкин хвост – для Воронежа уникальна. Здание будет переменной этажности - от 2 до 5 этажей. В школе сделают несколько спортивных залов. В ней будет большое количество свободных пространств как для отдыха, так и для занятий творчеством и научно-практической деятельностью. Встречать всех учеников и гостей школы будет большая входная группа в виде амфитеатра с атриумным потолком.

– На объекте сейчас идут работы во всех помещениях. После их завершения приступим к остеклению центрального входа. В части благоустройства уже начали установку бордюров, в дальнейшем будем делать площадки. Уже приступили и к обустройству спортивного стадиона, – рассказал технический директор «Воронеж Строй Комплекс» Александр Первушин.

Микрорайон «Процессор» давно нуждается в новой школе, по этому поводу было немало обращений местных жителей. При поддержке правительства Воронежской области удалось решить проблему поиска земельного участка для строительства. И уже в следующем году дети будут здесь учиться. Школа также сможет принять учеников и из микрорайона на улице Минской возле больницы «Электроника».

К началу будущего учебного года планируют завершить и обустройство подъездных путей к новой школе. Первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин доложил мэру, что с учетом планов по строительству Остужевской развязки, в том числе, ее второй очереди, проработаны трассы будущих дорог, необходимые средства сейчас закладывают в соответствующие программы.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Мэр обратил особое внимание коллег на приведение в порядок пешеходной инфраструктуры:

– Не всех детей будут привозить на машинах, путь к школе должен быть комфортным и безопасным. Ее открытие даст импульс развитию другой инфраструктуры района, а также решению проблемы, которая очень волнует горожан с улицы Урывского. Состояние дороги там не выдерживает никакой критики. Поэтому заранее проработали вопрос и приняли решение реконструировать ее уже в 2022 году, – подытожил совещание Вадим Кстенин.

Олег КУЗНЕЦОВ