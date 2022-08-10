Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Активно ведём работы по асфальтированию дорог в частном секторе»

фото: Администрация городского округа город Воронеж

С конца мая в Воронеже активно идет асфальтирование дорог в частном секторе. Причем там, где твердого покрытия не было никогда.

– Системно подойти к решению этой застарелой проблемы мы смогли, благодаря губернатору Александру Гусеву, поддержавшему наши предложения. Помогли и городские депутаты, которые принимали непосредственное участие в формировании перечня таких улиц, руководствуясь наказами избирателей, – рассказал глава Воронежа Вадим Кстенин.

На эту тему высказался и глава региона.

– В каждой сфере нужно искать взвешенный и системный подход. На примере дорог: как я уже рассказывал, благодаря нацпроектам за последние четыре года отремонтировали в регионе более 1 тысячи километров. Реализовали много мощных проектов. Но, к сожалению, внимание дорогам в частном секторе города уделяли по остаточному принципу. Поэтому сейчас я всецело поддержал мэрию с предложением ввести там систему благоустройства. Будем ежегодно закладывать на это деньги. Думаю, в следующие несколько лет мы сможем весомо благоустроить дороги в районах индивидуальной застройки, – подчеркнул Александр Гусев.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Работа в частном секторе затруднена теснотой улиц, перепадами высот, большим количеством люков. Поэтому профильные специалисты контролируют каждый этап. Несмотря на непростую погоду, заданный график соблюдают. Работы уже полностью завершены почти на половине запланированных улиц.

– Закончили ремонт 20 из 43 дорог: твердое покрытие появилось на улицах Тамбовской, Коперника, Генерала Ефремова, Тавровской, переулках Каховского, Казарменном и т.д. В активной фазе работы еще на 19 – Профессора Харина, Ключевой, Заслонова, Деповской, Заполярной, Якорной и других. Опасений у меня нет, до конца дорожного сезона завершим асфальтирование на всех запланированных объектах, – подчеркнул Вадим Кстенин.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Мэр добавил, что в 2023 году эти работы продолжат. При поддержке областного правительства городские власти планируют снова выделить на асфальтирование дорог в частном секторе не менее 500 миллионов рублей.

Олег КУЗНЕЦОВ