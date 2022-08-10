Александр Гусев поделился книгами из личной библиотеки с детьми ЛНР

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Общественная палата Воронежской области продолжает акцию «ПоМожем!» по сбору гуманитарной помощи для жителей подшефных Марковского, Меловского и Новопсковского районов Луганской Народной Республики. В ней лично принял участие и губернатор Александр Гусев. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале 10 августа.

Он передал Наталии Хван книги из своей домашней библиотеки.

– Подарил серию книг о природе Воронежского края, исторические издания и произведения Платонова. Это все передадут в детские сады и школы наших подшефных районов к началу учебного года, – пояснил Александр Гусев.

И призвал воронежцев присоединиться к этой важной акции. Принять участие в ней может каждый и передать новые книги или книги из своей домашней библиотеки, а также канцелярские товары. Принимают их в пунктах сбора. Подробную информацию об акции можно посмотреть на сайте Общественной палаты.

Пункты сбора находятся по адресам:

- Проспект Революции, 32 («Областной молодежный центр»);

- ул. Студенческая, 10 (ВГМУ им. Н.Н. Бурденко);

- ул. Ленинградская, 2.

Координатор акции Булгакова Марина Олеговна: +7 (908)-146-17-74.