Ликбез для неопытного болельщика воронежского «Факела»: «кузьмич» это не отчество, а волна бывает не только на море

Болельщики на матче с московским "Динамо". Фото: Юрий КОЗЛОВ

Выход «Факела» в Премьер-лигу привлек к команде колоссальное внимание воронежцев. В том числе и тех, кто никогда раньше не интересовался футболом. Для них мы и написали небольшой ликбез: чтобы не попасть в неловкое положение на стадионе.

Если вас вдруг назвали «кузьмич», а вы, предположим, Иванович, не думайте, что кто-то обознался. Просто так называют тихих болельщиков, не стоящих весь матч на ногах, не скандирующих «кричалки» и не бьющих в барабаны. Так что отнеситесь к этому прозвищу с пониманием.

Когда рядом неожиданно синхронно поднимаются зрители, не теряйтесь и тоже вскакивайте. Старайтесь делать это синхронно. Встает рядом человек, следом делаете это вы. Называется такая штука «волна». Создается классный визуальный эффект, когда из сектора в сектор зрители как бы перекатываются. Как волны в морском прибое.

Можете поддерживать заряды фанатов (правда, их сейчас не будет из-за согласованного выступления против Fan ID – паспорта болельщиков, который не дают попавшимся на административном правонарушении) или просто активной части болельщиков. «Кричалок» не так уж много. Самых популярных всего пара:

Зимою и летом,

И в стужу, и в зной

Всегда мы болеем

За «Факел родной».

Ну и совсем простая: «Бороться и Побеждать».

Неофициальный гимн фанатов – хит воронежской группы «Сектор Газа» - «Колхозный панк» тоже несложно запомнить. Достаточно забить запрос в Сети и вам откроется текст. Вспомните уроки, когда вам задавали на дом стихотворение, и изучите классику российского панк-рока.

Также полезная информация – в составах других команд Премьер-лиги есть воспитанники воронежского футбола и люди, хоть и не являющиеся нашими земляками, но много сделавшие для развития спорта № 1 в столице Черноземья. В московском «Динамо» есть Дмитрий Скопинцев, в «Урале» - ближайшем сопернике «Факела» - Андрей Егорычев, в «Спартаке» - Руслан Литвинов. Тренером столичного ЦСКА является немало поигравший в Воронеже Радик Ямлиханов. А московское «Торпедо» пока еще возглавляет уроженец столицы Черноземья Александр Бородюк, там же играет бывший капитан «Факела» Игорь Лебеденко. Их лучше все-таки активно не освистывать.

Дмитрий Скопинцев уже побывал в родном Воронеже. Фото: с сайта ФК "Факел"

Андрей Егорычев приедет на малую родину 12 августа. Фото: fc-ural.ru

И еще – не торопитесь возмущаться, если увидели пустые места на Центральном стадионе профсоюзов. Они могут быть на Северной трибуне (просто не всегда болельщики гостей выкупают положенное им число билетов), на Южной (все из-за того же протеста по поводу введения Fan ID). А на верхние сектора просто не пускают из-за соображений безопасности.

Смотрите также историю «Факела», там много интересного.