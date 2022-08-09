Депутаты Воронежской облдумы помогли с организацией тренировочных сборов для юных футболистов из команды «Штурм»

фото: Воронежская областная Дума

Коллективное обращение на имя председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова поступило от родителей детей с ОВЗ. Они попросили оказать содействие в организации сборов, которые проходят на базе Верхнехавского ФОКа. Заявители пояснили, что самостоятельно оплатить 7-дневный футбольный интенсив многим семьям, среди которых есть многодетные или неполные, довольно сложно.

Вопрос был решен оперативно. Организационные моменты смогли уладить буквально за несколько дней. В итоге 7 футболистов адаптивной команды вместе с сопровождающими отправились на спортивные сборы в Верхнюю Хаву.

фото: Воронежская областная Дума

Главный тренер команды «Штурм» Антон Тимашевский отметил, что уже за первые дни интенсивных тренировок, а проходят они дважды в день – утром и вечером, ребята серьезно прибавили в технике.

– В моей команде занимаются дети с разными диагнозами – от ДЦП до расстройства аутистического спектра. С ними работать сложнее, приходится больше объяснять. В целом они такие же дети, как и остальные – также общаются, также дружат. Возможно в каких-то моментах они даже добрее, смелее и настойчивее, – рассказал Антон Тимашевский.

Детская футбольная школа «Штурм» существует в Воронеже с 2015 года. А 3 года назад набрали первую группу детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас это полноценная команда, участвующая в региональных соревнованиях и первенствах ЦФО. А вот на спортивные сборы ребята приехали впервые благодаря помощи депутатов регионального парламента. Были выделены средства для организации проживания детей и сопровождающих лиц в комфортных условиях с 4-х разовым питанием и тренировками на профессиональном стадионе. Также ребятам предоставили персональную дорожку в крытом бассейне и возможность посещения тренажерного зала.

фото: Воронежская областная Дума

Депутата Воронежской областной Думы, заместителя председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Марину Андрейчук, которая приехала навестить футболистов, пригласили принять участие в тренировке. Парламентарий призналась, что это оказалось не так уж и просто.

– Сегодня я потренировалась с ребятами, поняла насколько они целеустремленные, насколько они классные, насколько они хотят заниматься спортом и добиваться результатов. Поэтому та просьба родителей, которая была удовлетворена с помощью депутатского корпуса – это огромное дело в жизни этих детей, – подчеркнула Марина Андрейчук.

фото: Воронежская областная Дума

Для многих ребят тренировочные сборы стали настоящим приключением. Многие из них вообще впервые оказались так далеко от дома и семьи. По мнению тренера, сочетание отдыха, усиленных тренировок и некоторой самостоятельности позволит команде «Штурм» быстро набрать хорошую спортивную форму. Тем более, что первые крупные соревнования регионального уровня стартуют уже в сентябре.