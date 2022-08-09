Несколько десятков пляжей забраковали санитарные врачи в Воронежской области

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Качество воды в открытых водоемах Воронежской области в июле оставляло желать лучшего. Об этом свидетельствуют результаты лабораторного исследования проб воды в местах массового отдыха жителей.

В частности по микробиологическим показателям санитарные врачи забраковали воду на пляжах:

- на территории городского округа г. Воронеж (место отдыха на водохранилище, возле санатория имени Горького, место отдыха у СК "Локомотив" по ул.Панфилова, место отдыха на левом берегу в 2,4 км на Ю-В а/д моста через р.Воронеж - превышение по энтерококкам в 23 раза, место отдыха «Сосновый бор» на берегу р. Усмань, в районе кордона Ближний бор, место отдыха на р. Усмань, прилегающее к б/о Маяк– превышение по энтерококкам в 240 раз);

- Россошанский район - река Сухая Россошь, городской пляж «Золотая рыбка» - превышение по ОКБ в 1,24 раза; городской пляж «Солнышко» - превышение по ОКБ в 2,6 раза; река Черная Калитва, городской пляж «Пески» - превышение по ОКБ в 14 раз;

- Ольховатский район – река Черная Калитва, пляж «Детский» п.Большие Базы» - превышение по ОКБ в 2,6 раза;

- Подгоренский район – река Дон, пляж с. Колодежное и пляж с. Белогорье -превышение по ОКБ в 1,24 раза;

- Кантемировский район – водохранилище на реке Федоровка- превышение по ОКБ в 4,8 раза;

- Верхне-Мамонский район – р. Дон, пляж «Старый центр» и пляж «Вязоватский» - превышение по ОКБ в 1,24 раза.

И по санитарно-химическим показателям:

- на территория городского округа г. Воронеж (место отдыха на водохранилище у ООО "КС им.Горького" -превышение ХПК в 1,8 раза, запах в 1,5 раза; место отдыха на река Усмань, "Сосновый бор" - превышение ХПК в 1,2 раза; место отдыха на левом берегу в 2,4 км на Ю-В а/д моста через р.Воронеж - превышение ХПК в 1,03 раза; место отдыха на р. Усмань, прилегающее к б/о Маяк –превышение ХПК в 1,4 раза; место отдыха на водохранилище ул. Арзамасская,4л территория прилегающая к парку «Алые паруса» - превышение ХПК в 2,5 раза, запах в 1,5 раза; место отдыха на водохранилище наб. Авиастроителей, 4л - превышение ХПК в 2,5 раза, запах в 1,5 раза; место отдыха на водохранилище, в парке «Дельфин» ул. Остужева,2 превышение ХПК в 1,6 раза, запах в 1,5 раза; место отдыха «Боровое» на р. Усмань ул. Пляжная, 1в - превышение ХПК в 1,3 раза);

- Павловский район – река Дон городской пляж - превышение ХПК в 1,3 раза;

- Богучарский район – река Дон городской пляж -превышение ХПК в 1,6 раза;

- Верхне - Мамонский район – река Дон пляж «Новый Центр»- превышение ХПК в 1,5 раза; река Дон пляж «Старый Центр»- превышение ХПК в 1,6 раза; река Дон пляж «Вязоватский» - превышение ХПК в 1,3раза; пруд «Китай» - превышение ХПК в 1,7раза;

- Лискинский район – озеро «Богатое», пляж санатория «Радон»- превышение ХПК в 1,3 раза; озеро «Богатое» центральный пляж «Военка»- превышение ХПК в 1,4 раза; озеро «Богатое»пляж «Приозерный»- превышение ХПК в 1,4 раза;

- Каширский район – река Сухая Хворостань пляж с. Каширское- превышение ХПК в 1,4 раза;

- Россошанский район - река Сухая Россошь городской пляж «Солнышко» - превышение по ХПК в 2,1 раза; река Черная Калитва, городской пляж «Пески» - превышение по ХПК в 1,4 раза;

- Ольховатский район – река Черная Калитва; пляж «Детский» п.Большие Базы» - превышение по ХПК в 1,7 раза, пляж «Песчанка» п.Малые Базы- превышение по ХПК в 2,4 раза;

- Подгоренский район – река Дон, пляж с. Колодежное и пляж с. Белогорье - превышение - превышение по ХПК в 1,6 раза;

- Кантемировский район–водохранилище на реке Федоровка - превышение по ХПК в 2,4 раза; пруд Титаревский - пляж «Титаревский» - превышение ХПК– 2 раза, хлориды - в 1,2 раза.

В связи с неблагополучной обстановкой специалисты управления Роспотребнадзора области еженедельно отбирают пробы воды на наличие холерного вибриона. Ни в одной из проб возбудителя холеры не выявили. Но в 18 пробах обнаружены холероподобные вибрионы (НАГ-вибрионы). Их нашли в местах отдыха:

- пляж «Городской» на р. Хопер (Новохоперский район);

- р. Усманка, Новоусманский район;

- р. Дон, пляж «Городской» центральный (г. Павловск);

- р. Девица, пляж «Казенный мост» (с. Хохол, Хохольский район);

- р. Икорец, с.п. Нижне-Икорецкое, пляж «Плес» (х. Солонцы, Лискинский район);

- р. Битюг, пляж «Уголок» (Бобровский район);

- пруд «Каменский» пляж п. Каменка (Каменский район);

- р. Дон, центральный пляж «Городской» (г. Павловск);

- р. Дон, пляж «Новый центр», пляж «Старый центр», пляж «Вязоватский» (с. Верхний Мамон, Верхне-Мамонский район);

- р. Богучарка, пляж «Богучарский» (г. Богучар);

- пруд «Новый», пляж Панинского с.п. (р.п. Панино);

- р. Хопер пляж «Городской» (г. Новохоперск);

- на территории городского округа г. Воронеж – водохранилище, место отдыха у ООО «КС им. Горького»; водохранилище, место отдыха у СК «Локомотив» по ул. Панфилова; водохранилище, место отдыха у воды, прилегающее к парку "Алые паруса" по адресу: ул. Арзамасская, 4л; место отдыха «Сосновый бор» на берегу р. Усмань, в районе кордона «Ближний бор».

Холероподобный вибрион не вызывает холеры, но может стать причиной острых кишечных заболеваний. Его наличие в воде говорит о загрязнении водоемов недостаточно очищенными и недостаточно обеззараженными сточными водами.

Санитарные врачи предостерегают жителей региона от купания в указанных местах.