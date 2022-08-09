Нововоронежскую АЭС посетили эксперты МАГАТЭ в рамках подготовки к предстоящей в 2024 году миссии ОСАРТ

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Эксперты агентства приняли участие в подготовке к миссии ОСАРТ, запланированной к проведению на НВАЭС в марте 2024 года.

Отличительная особенность предстоящей миссии в том, что она пройдет одновременно на двух энергоблоках №4 и №6 атомной станции.

Участники встречи обсудили организационные вопросы проведения оценки состояния эксплуатационной безопасности НВАЭС. В презентации МАГАТЭ были представлены методология ОСАРТ, приемы при проведении обходов станции, обзор тенденций и основных результатов недавних миссий ОСАРТ.

Специалисты НВАЭС под руководством экспертов МАГАТЭ провели тренировочные обходы, фактически смоделировав главные этапы предстоящей миссии ОСАРТ. Целью обходов было знакомство персонала атомной станции с методологией разработки областей, требующих улучшений.

«Прошедшая в 2015 году миссия ОСАРТ помогла существенно повысить уровень эксплуатационной безопасности энергоблока №5 Нововоронежской АЭС. Мы на практике убедились, что это весьма действенный инструмент совершенствования эксплуатационной безопасности. Следующие на очереди энергоблоки №4 и №6. НВАЭС продолжает активное совершенствование в данном направлении», – подчеркнул директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Миссия ОСАРТ – это одна из форм деятельности МАГАТЭ, направленная на оценку атомных станций с точки зрения международных норм и требований, выявление сильных сторон АЭС, которые могут быть полезны для других атомных станций, эксплуатирующих организаций, а также определение областей возможных улучшений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС