Последние новости Воронежа на 9 августа 2022 года: возвращение масочного режима, утонувший мужчина и 35-градусная жара

Знойную рабочую неделю синоптики обещают воронежцам. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Воронежской области, как и в целом по России. С начала августа в нашем регионе ежесуточное число зараженных выросло в 1,8 раза. В связи с этим воронежские власти сделали заявление по масочному режиму. Обязательным его пока делать не будут. Однако населению рекомендуют носить сре6дства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей. В частности, на объектах торговли. Если на этой неделе будет еще увеличение, оперштаб примет решение о ношении масок в административных зданиях.

В Воронежской области утонул 28-летний мужчина. Несчастный случай произошел 7 августа на озере недалеко от села Бабка Павловского района. Приехавший в гости к родственникам оступился у берега, попал в яму и позвал на помощь. Мужчину пытались спасти отдыхающие, но безуспешно. Плавать он не умел и быстро пошел ко дну. Тело обнаружили в тот же день. Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

В Воронеже запретят парковку на части улицы Свободы. В районе дома № 33 нельзя будет оставлять автомобили целые сутки. Причем они уже начались – запрет действует с 18 часов 8 августа. А снова можно будет парковаться в 18.01 вторника, 9 августа. Как пояснили с мэрии, в это время на улице Свободы будут опиливать деревья. Лучше поэтому не только не парковаться, но и крайне осторожно останавливаться в этом месте.

Знойную рабочую неделю обещают синоптики воронежцам. Местами по области жара может достигать +35 градусов. В Воронеже 9 августа при солнечной погоде могут набежать и тучи. Будет очень тепло – до +33. В среду, 10 августа, восточный ветер сменится северным. Днем переменная облачность и +31.