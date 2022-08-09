Мэр Вадим Кстенин: «Труд наших строителей дает возможность реализовывать масштабные проекты в Воронеже»

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Сегодня, в преддверии Дня строителя, который ежегодно празднуется во второе воскресенье августа, в городской администрации отметили профессионалов строительной отрасли Воронежа. Почетные грамоты, благодарственные письма и благодарности вручил виновникам торжества лично мэр Вадим Кстенин.

Специалистов строительных компаний и организаций, среди которых архитекторы, проектировщики, инженеры, плотники, производители работ, водители, представители учебных заведений, заводов, отметили за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм – всего 100 человек.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

– Сегодня собрались не только люди, которые занимаются возведением строительных объектов. Понятие отрасль – гораздо более широкое. Здесь присутствуют представители различных сфер. Но я точно знаю, что сегодня собрались достойнейшие люди – лучшие представители строительной отрасли, – сказал глава города в приветственном слове.

Он отметил, что бюджет Воронежа социально направленный, при этом строительство является базовой составляющей в его экономике. Поскольку налоги, закладывающиеся отраслью, формируют значительную часть бюджета, и выделяются потом на зарплаты педагогам, воспитателям детских садов и т. д.

– Соответственно, представители строительной отрасли определенным образом влияют на социальные процессы. Кроме того, труд наших строителей дает возможность реализовывать масштабные проекты по развитию города, он лежит в основе того, что мы сегодня имеем, – отметил Вадим Кстенин.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Глава города также напомнил, что имеет особое отношение ко Дню строителя, поскольку и сам является опытным представителем профессии.

Присоединился к поздравлениям и и. о. главы администрации по градостроительству Александр Головацкий.

– Очень приятно понимать, что строители – это люди, которые создают большое количество процессов вокруг себя. Возводятся объекты здравоохранения, социальной сферы, культуры и спорта, прокладываются коммуникации, подключается и бизнес в эти процессы, развивается туристическое направление. Каждый вносит свою необходимую лепту, решает важные для города, региона, страны задачи. Пусть ваша работа приносит радость и удовлетворение, а мечты – сбываются, – сказал Александр Викторович.

Присутствовал на церемонии награждения и глава Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин. Он обратил внимание на то, что даже в сложный период пандемии, а затем экономических санкций, строители продолжают усиленно трудиться и реализовывать задуманные проекты.

– Наверное, в таких условиях нам придется работать всегда – абсолютно благоприятной обстановки не будет. Сегодня нужно учиться эффективно работать при самых сложных и непредсказуемых обстоятельствах. И, наверное, сила строительного комплекса в том, что нас это не пугает, – подчеркнул Владимир Иванович.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Он отметил, что кроме выполнения основной работы, представители сферы строительства также активно поддерживают и принимают участия в различных конкурсах и соревнованиях – как корпоративных, так и профессиональной направленности, что позволяет совершенствовать навыки.

– Если говорить о нашем городе, то Воронеж 10 лет назад и сейчас – это во многом другой город. И самое главное, что его развитие продолжается, несмотря ни на что. Сегодня во главе города стоят люди, которые и сами имеют отношение к строительству, чьи действия направлены на созидание, – подытожил Владимир Астанин.

Ирина Шабанова