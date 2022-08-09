В Воронежской городской Думе наградили лучших специалистов в сфере строительства

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В преддверии Дня строителя в городской Думе чествовали лучших представителей этой профессии. Отличившихся специалистов наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от парламента Воронежа. Их вручал лично спикер Владимир Ходырев.

В Большом зале собрались люди разных специальностей – каменщики, плотники, кровельщики, инженеры, прорабы и многие другие. Спикер думы тепло поздравил виновников торжества с профессиональным праздником и отметил важность строительной сферы для миллионника Воронежа.

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– Вы выбрали для себя достойную работу и подходите к ней ответственно. Это важно. Сегодня наш город меняется, становится красивее, это заслуга каждого из вас, ваших предприятий и ваших руководителей. В последнее время в Воронеже появляется много новых объектов, по-прежнему у нас высокая конкуренция в строительной отрасли, которая, на мой взгляд, необходима. Много уже сделано и в социальной сфере – возводятся школы, детские сады, поликлиники. И вы хорошо справляетесь с теми задачами, которые ставит перед вами город и область. Хочу вас поздравить с Днем строителя. Пожелать вам мира, счастья, благополучия и – берегите себя!, – сказал Владимир Ходырев.

Среди награжденных – представители десятков строительных организаций Воронежа разных сфер деятельности – от возведения домов до ремонта трубопроводов. Но все они уверены, что труд строителя важен для благополучия наших граждан.

– Я окончил наш воронежский политех, направление «Промышленная теплоэнергетика». Работал по специальности. Вот уже порядка 12 лет тружусь главным инженером. Наша компания в основном специализируется на капремонте энергетического комплекса города, осуществляем ремонт трубопроводов, теплотрасс. Находимся всегда на острие проблем. И делаем все ответственно, ведь от нас зависит подача ресурсов в жилые дома, соблюдение сроков ремонта и качество работ!, – поделился Владимир Андреев.

Чествовали в этот день и преподавателей воронежских вузов. Без квалифицированных кадров сегодня не будет прогресса, считает доцент кафедры строительных материалов ВГТУ Александр Усачев.

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– Уже более 15 лет мы готовим инженеров по производству строительных материалов, которые востребованы на современном рынке. Наши выпускники работают не только в Воронежской области, но в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде. Есть и те, кто участвует в строительстве атомных электростанций за рубежом. Готовим специалистов мы вместе с большим педагогическим коллективом. И эта награда от городской думы – заслуга всего нашего коллектива, – подчеркнул Александр Михайлович.

А инженер ПТО Виктория Стрыгина уверена, что работа сотрудников ее организации особенно актуальна в наши дни, когда вся страна стремится к импортозамещению.

– Мы занимаемся строительством школ, детских садов, больниц, спорткомплексов. В мои обязанности входит ведение объекта, начиная с получения разрешения на строительство и до ввода его в эксплуатацию. Я отслеживаю расчет стройматериалов, их выбор, проверяю выполнение работ подрядными организациями, внесение изменений в проект, контактирую с заказчиком и многое другое, – поделилась Виктория Стрыгина.

Поздравил присутствующих и председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин и добавил, что эти награды для них – далеко не последние.

– Это всего лишь небольшая доля той оценки, которую вы заслуживаете. Мы видим, насколько наш строительный комплекс сегодня широк в регионе и силен. И наша задача – сделать его одним из лучших если не в России, то в Черноземье. По итогам 2021 года Воронежская область заняла третье место по вводу жилья в ЦФО после Москвы и Московской области. Это и качество жизни воронежцев, и заказы для подрядчиков, и востребованность в новых кадрах. Хорошее отношение к строителям мы видим со стороны депутатов гордумы и лично Владимира Ходырева. Наши идеи всегда находят отклики. И в эти непростые времена, когда на смену пандемии пришли санкции, никто из нас руки не опускает. Все понимают, что надо идти вперед и для этого у нас в регионе все есть. Это дает возможность пережить любой кризис. Желаю вам бодрости духа и уверенности в нашей победе!

Ирина Шабанова