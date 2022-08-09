Губернатор Александр Гусев: «В Воронежской области созданы все условия для полноценного детского отдыха летом»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

По поручению губернатора Александра Гусева в 2022 году на организацию детского отдыха в Воронежской области выделили около 500 млн рублей. Летом во время оздоровительной кампании с пользой проведут каникулы более 58 тысяч детей. Для этого в регионе работают 832 учреждения, сообщили в пресс-центре облправительства 9 августа.

Так, на укрепление материально-технической базы 17 муниципальных загородных оздоровительных лагерей, которые принимают детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направили 40 млн рублей. Там летом отдохнут почти 6 тысяч мальчишек и девчонок.

Также в регионе возобновили работу по программе стимулирования доступных внутренних туристских поездок (программа детского кешбэка). В ней принимают участие 22 стационарных загородных лагеря. Учреждения, которые реализуют такие путевки, отмечены в реестре на портале leto36.ru знаком «Кешбэк 2022». 12 предоставляют бесплатные путевки за счет средств работодателей или областного бюджета.

В период Летней оздоровительной кампании 2022 года в Воронежской области открылись 33 загородные организации отдыха и оздоровления детей, 12 из них расположены в городской черте.

фото: архив КП

В микрорайоне Сомово:

– муниципальные детские лагеря отдыха «Кировец», «Голубой экран», «Костер», «Полет», «Алмаз» (МАУ ЦДО «Перемена»);

– «Спортивная база СШОР № 18»;

– ДОЛ «Зеленый огонек» (РЖД),

– «Кристалл» (Воронежская Епархия);

– учебно-оздоровительный комплекс «Спутник» (ВГПУ).

В микрорайоне Репное:

– ДОЛ «Вымпел» (Концерн «Созвездие»), «Восход» (ГБУ «Спротсооружения) и «Восток – 4» (МАУ ЦДО «Перемена»).

В микрорайоне Тенистый:

– Муниципальный детский лагерь отдыха «Маяк» (МАУ ЦДО «Перемена»).

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Остальные учреждения расположены в Аннинском, Богучарском, Грибановском, Каменском, Калачеевском, Лискинском, Новоусманском, Ольховатском, Павловском, Россошанском, Рамонском, Семилукском муниципальных районах области, в Борисоглебском городском округе и городском округе город Нововоронеж.

Не забыли этим летом и про детей из подшефных районов Луганской Народной республики – Марковского, Новопсковского и Меловского. Правительство Воронежской области организовало летний отдых и для них. В июле–августе в ДОЛ «Приозерье» в Богучарском районе отдыхали 40 ребят из Новопсковского района. А 10 августа туда заедут еще 20 детей из ЛНР.

Ирина Шабанова