Опасность под ногами: жители сотни воронежских домов боятся выходить на балконы

УК "Центрального района" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Многие жители воронежских домов боятся выходить на собственные балконы. Аварийные конструкции давно требуют капитального ремонта, но коммунальщики и чиновники разводят руками.

Проблему обещают решить, но это вопрос времени. Однако балконы в городе опасны уже сейчас.

Мэрия и УК провели обследования старого жилфонда. Выявили около тысячи аварийных балконов более чем в ста зданиях. Однако и эти сведения далеко не полные. В чем проблема, а также каковы пути ее решения, выяснила «Комсомолка».

ПОЧЕМУ НЕ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ РАНЬШЕ?

Интересно, что чиновники и надзорные органы начали говорить о проблеме только в этом году. Тема стала злободневной после двух обрушений – в феврале и мае. Теперь же ищут виноватых.

Рано утром 8 февраля балконная плита упала с четвертого этажа дома № 18 на Пушкинской. К счастью, никто не пострадал – разве что кошелек коммерсантов. Удар приняла на себя вывеска магазина, который находится на первом этаже.

Сталинку обслуживает Управляющая компания Ленинского района. Там рассказали, что дому уже 66 лет, большая часть балконов в нем ветхие.

- И дело не просто в штукатурном слое, но и в усталости самой плиты и состоянии арматуры, - пояснили в УК. - Поэтому в 2021 году мы уже опечатывали некоторые балконы и выдавали жильцам дома предписания не пользоваться ими и не выходить на них.

13 мая из-за обрушения балкона погибла 63-летняя женщина. Трагедия произошла в пять утра в доме № 37 на Фридриха Энгельса. Хозяйка квартиры на втором этаже оперлась о перила. Конструкция не выдержала – пенсионерка вместе с ней упала вниз.

- Старое ограждение балкона в данном случае крепилось лишь двумя точками к стене. Креплений его к балконной плите при первом осмотре не обнаружено. Балконная плита находится в удовлетворительном состоянии, - пояснили тогда в УК Центрального района.

При падении балкона погибла женщина Фото: предоставлено прокуратурой Воронежской области.

После гибели женщины возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проверку организовала и прокуратура.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

Нерасторопные УК

В департаменте ЖКХ и энергетики Воронежской области отмечают, что по закону балконные плиты относятся к общедомовому имуществу. Это означает, что за их содержание и ремонт должна отвечать управляющая организация. Не реже двух раз в год УК или ТСЖ обязаны проверять состояние балконов. Это входит в минимальный перечень работ и услуг, которые жители оплачивают по «первой строке».

Если же осмотр показал разрушения и деформацию, то УК должна принять меры: в течение месяца определить объем работ по их устранению и найти источники финансирования.

- К сожалению, воронежские управляющие компании в основной своей массе игнорируют эти требования законодательства, что приводит к трагедиям, - рассказали в департаменте ЖКХ и энергетики Воронежской области. - Привлечение к ответственности директоров нерадивых УК служит слабым утешением для пострадавших и их родственников, поэтому весной этого года губернатор Александр Гусев поручил департаменту включиться в решение проблемы с аварийными балконами и проработать механизм, позволяющий системно ремонтировать такие конструкции.

Отсутствие капремонта

В УК утверждают, что регулярные осмотры проводят и меры принимают. Но проблема гораздо серьезнее, текущим ремонтом силами обслуживающих организаций ее не исправить.

По строительным нормам обновлять балконы необходимо каждые 25 лет. Многим домам за 80 - 90 лет, есть и жилые здания, пережившие век. При этом Фонд капитального ремонта браться за балконы не спешит. Более того, сроки работ переносят.

- Если бы эти нормативные сроки соблюдались, на данный момент балконы не находились бы в таком плачевном состоянии, - рассказали в УК Ленинского района. - В обязанности управляющих компаний входит содержание и текущий ремонт зданий. То есть поддержание многоквартирных домов до наступления капитального ремонта. Но поддерживать то, что уже разрушено, не представляется возможным. Мы можем оштукатурить плиту, но она все равно упадет, если ее за 60 - 80 лет ни разу капитально не укрепляли.

Госжилинспекция Воронежской области Фото: Предоставлено

Обследование домов в Центральном районе, которое проводила управляющая компания, показало, что примерно 90% из общего числа конструкций требуют капремонта.

- В основном это касается домов старше 50 - 70 лет, где с момента постройки не было капитального ремонта фасадов, куда входит укрепление балконных плит и восстановление ограждений. Это практически весь центр города, - рассказали в УК Центрального района. - Как бы мы ни старались, текущий ремонт не совершит волшебства там, где произошла коррозия арматурной сетки, возникли трещины и разрушение бетонного слоя. У всего есть срок жизни.

Вмешательство жителей

В обязанности УК также входит проверка правильности использования балконов жителями домов. Иногда именно действия собственников способствуют разрушению и без того ветхих конструкций.

- Зачастую жильцы самостоятельно производят реконструкцию балконов, ограждение/остекление, что дает дополнительную нагрузку на балконные плиты и разрушает их, - пояснили в УК Ленинского района. - Мы выдаем предписания не размещать на балконах громоздкие и тяжелые вещи или не пользоваться конструкциями, если это становится опасно для жизни.

Собственникам следовало бы обратить на это внимание, ведь по Жилищному кодексу (пп. «в» п. 2 ПП РФ № 491, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ) в состав общедомового имущества, ответственность за которое несет УК, входят только несущая стена и балконная плита. За крышу, козырек, парапет, а также остекление отвечает сам владелец. Поэтому в случае обрушения, к примеру, козырька по закону ответственность несет жилец. Вплоть до уголовной, если будут жертвы.

Дороговизна работ

В управляющих компаниях утверждают, что проводят текущий ремонт. Есть два пути. Во-первых, выделить деньги с «первой строки» (содержание и текущий ремонт). Однако надо понимать, что речь идет о малоэтажных домах, в которых от четырех до 40 квартир. Сборы там мизерные, а проблем очень много. Денег на ремонт балконов может банально не хватить.

Во-вторых, организовать целевой сбор, что тоже непросто. Необходимо провести общедомовое собрание, на котором жители должны принять соответствующее решение, определить сумму. Захотят ли люди скидываться, если балкон их соседа требует ремонта? Вопрос спорный.

УК и ТСЖ часто жалуются, что собственников непросто даже привести на общее собрание, не то что собрать дополнительные деньги. Получается, что ремонт коммунальщики должны провести за свой счет. Но не стоит забывать, что это коммерческие компании, которые себе в убыток работать просто не смогут.

КАК РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ?

Временные меры

При выявлении опасных балконов УК огораживают тротуары, удаляют ненадежные элементы, а также предупреждают жителей дома о том, что пользоваться балконом не стоит.

- Там, где у собственников нет средств на восстановление, а состояние балконов представляет опасность, иногда устанавливаются сетки, но это также не подойдет подо все дома, так как есть фасады, которые мы такими работами можем однозначно повредить: если будем «пристреливать» к ним дополнительные конструкции. Любые ремонты в доме происходят по желанию и на средства собственников, - рассказали в УК Ленинского района.

- В самых серьезных случаях - там, где есть опасность обрушения, - мы заказываем экспертизу для того, чтобы уже с полным пакетом документов передать информацию о незамедлительном капитальном ремонте в органы власти, - добавили в УК Центрального района.

УК "Центрального района" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Есть еще один вариант - демонтаж опасных балконов. Но, во-первых, это ухудшит жилищные условия, во-вторых, также недешево. К примеру, такое решение приняли в доме № 18 на Пушкинской, где 15 балконов аварийные на 70 - 85%, а один разрушен на 60%. Как отметили в УК Ленинского района, по предварительным расчетам, стоимость демонтажа обойдется более чем в 500 тысяч рублей.

Кардинальное решение

По мнению департамента ЖКХ и энергетики, первым шагом в решении проблемы должна стать точечная экспертная оценка степени износа всех балконных плит в многоквартирных домах региона. После этого будет определят объем средств, необходимый на восстановление.

Сейчас за счет Фонда капитального ремонта специализированные организации проводят техническое обследование домов, в которых капремонт еще не сделали. Особое внимание они уделяют состоянию балконов. Полностью завершить работы должны в сентябре 2022 года. К этому времени департамент планирует сформировать полную картину о состоянии каждого дома в регионе.

Многоэтажки, в которых выявят значительный износ балконных плит, включат в краткосрочный план капремонта. Таким образом чиновники намерены полностью закрыть вопрос с аварийными балконами в течение одного-двух лет.

По предварительным оценкам, стоимость работ превысит 250 млн рублей. Вопрос только в том, из каких источников будут выделены средства.

КСТАТИ

Жители могут самостоятельно повлиять на ситуацию. По инициативе собственников помещений в доме возможен перенос сроков капитального ремонта на более ранний. Для этого они должны провести общее собрание и принять решение. Помощи в оформлении документов в таких случаях стоит попросить у УК или ТСЖ.