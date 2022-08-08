Владимир Нетёсов помог воронежцам решить ряд социально значимых вопросов

фото: Воронежская областная Дума

Председатель Воронежской областной Думы рассмотрел обращения граждан на площадке общественной партийной приемной.

Большинство обращений касалось вопросов благоустройства сельских территорий. Так, жители Новохопёрского района попросили оказать содействие в организации уличного освещения и строительстве муниципальных дорог с асфальтовым покрытием. Вопросы были решены в оперативном порядке. В частности, установлено 30 фонарей уличного освещения, проведен комплексный ремонт дорожного полотна.

Также жители региона обращались за помощью в организации работ по опиловке деревьев в отдельных населенных пунктах. Проблема аварийных и ветхих насаждений решена, а органам МСУ дано поручение оперативно реагировать на обращения местных жителей по данной проблеме.

Ряд обращений, поступивших в адрес председателя облдумы, касался вопросов ЖКХ. По некоторым обращениям была дана юридическая консультация. Остальные были решены положительно в кратчайшие сроки в рамках взаимодействия с профильными организациями и органами местного самоуправления.

Кроме того, консультации предоставлены по вопросам правовой защиты граждан.

Напомним, что с 15 июля в период парламентских каникул обращения в адрес депутата Воронежской областной Думы можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.