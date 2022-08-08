Умер космонавт из Воронежской области Анатолий Филипченко

Анатолий Филипченко совершил два полета в качестве командира космического корабля. Фото: кадр с видео Роскосмоса.

В воскресенье, 7 августа, на 95 году жизни умер второй космонавт из Воронежской области Анатолий Филипченко (первым был Константин Феоктистов). Об этом сообщили в Роскосмосе.

Соболезнования семье Анатолия Васильевича выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев:

- Анатолий Васильевич был одним из первых покорителей космоса, легендой звездного отряда, одними их старейших космонавтом нашей страны. Он шел (летел!) по жизни непроторенными дорогами и сделал свою судьбу уникальной. Многие поколения жителей Воронежской области гордились своим прославленным земляком. Это чувство останется с нами навсегда. Обязательно подумаем над тем, как наиболее достойно увековечить память Анатолия Филипченко на его малой родине.

В 2021 году Анатолий Васильевич дал «КП-Воронеж» одно из своих последних интервью. Уже тогда нас предупреждали, что в его годы большой разговор будет для него утомительным. Так что поговорили недолго, но содержательно.

Анатолий Васильевич рассказал, как охотился с Юрием Гагариным. По его словам, первый космонавт стрелял метко и любил делиться добычей. А еще Анатолий Филипченко вспомнил эпизод на орбите, когда крепкое словцо, пусть и нецензурное, позволило исправить ошибку другого члена экипажа и предотвратить катастрофу.

Вспомнил Анатолий Васильевич и какой отбор приходилось проходить перед тем, как стать космонавтом – из 1500 претендентов оставались только 15. Сетовал он, что вынужден передвигаться на ходунках, и в Острогожск, где учился в школе, и в родную Давыдовку уже вряд ли приедет.

А еще Анатолий Филипченко высказал желание, чтобы у России появилась полностью своя орбитальная станция – не пополам с американцами. Причем сделал это задолго до начала военной спецоперации на Украине, переросшей в «холодную» войну против всего Запада и главным образом против США. Сейчас эту мечту Анатолия Васильевича, пожалуй, можно назвать его профессиональным завещанием.

Светлая память…

Справка «КП»

Анатолий Филипченко родился 26 февраля 1928 года в деревне Давыдовка Воронежской области РСФСР.

В 1950 году окончил Чугуевское высшее авиационное училище летчиков с квалификацией «военный летчик». В 1957-1961 годах обучался на заочном отделении Краснознаменной Военно-воздушной академии.

В 1963 году был зачислен слушателем-космонавтом в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Военно-воздушных сил, в 1965 году назначен космонавтом.

В октябре 1969 года в качестве командира корабля «Союз-7» совершил первый космический полет длительностью пять суток вместе с Владиславом Волковым и Виктором Горбатко. Впервые в мире был осуществлен групповой полет трех космических кораблей совместно с «Союзом-6» и «Союзом-8».

В декабре 1974 года в качестве командира корабля «Союз-16» совершил второй космический полет продолжительностью шесть суток вместе с Николаем Рукавишниковым с целью испытания новой модификации корабля «Союз» для программы ЭПАС.

Анатолий Васильевич летал в космос еще в 60-70-х годах прошлого века. Фото: с сайта Роскосмоса.

В 1982-1988 годах служил начальником 1-го управления ЦПК. В 1988 году был уволен с действительной военной службы в запас.

Военный летчик 1 класса, летчик-испытатель 3 класса, космонавт 2 класса, кандидат военных наук и почетный гражданин городов Калуга, Чита, Липецк, Караганда, Аркалык, Сумы и Хьюстон.

Награжден двумя медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом СРР V степени, орденом Государственного Знамени ВНР, медалями «25 лет народной власти» и «За укрепление братства по оружию» НРБ, медалью «Братство по оружию» I степени ЧССР, медалью «Братство по оружию» III степени ГДР, медалью «1300 лет Болгарии», золотой медалью имени К.Э. Циолковского Академии наук СССР, знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть» и медалью «За заслуги в освоении космоса».

Лауреат Государственной премии СССР. Позывной Анатолия Филипченко «Буран» дал название воронежского хоккейному клубу.