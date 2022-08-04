Нововоронежские атомщики завоевали золото и серебро на отраслевом чемпионате профессионального мастерства «AtomSkills-2022»

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В компетенции «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии» сборная Нововоронежской АЭС завоевала первое место. В течение трех конкурсных дней участники разрабатывали проект по выводу из эксплуатации реально существующего, но зашифрованного объекта атомной промышленности. После чего защищали его перед экспертной комиссией.

В сборную Нововоронежской АЭС вошли ведущий инженер Управления капитального строительства Алексей Осипов, инженер Управления капитального строительства Андрей Казаков, дежурный инженер-дозиметрист отдела радиационной безопасности Антон Власов, заместитель начальника реакторно-турбинного цеха № 2 по ремонту и реконструкции турбинного оборудования Роман Протопопов. Экспертами выступили начальник реакторно-турбинного цеха № 2 Игорь Тарасенко и начальник планово-экономического отдела Евгений Смородинов.

Для команды это не первый чемпионат профессионального мастерства. В 2021 году участники завоевали золото на дивизиональном REASkills и серебро на AtomSkills. В апреле этого года сборная вновь стала лучшей на REASkills, обеспечив себе путевку на AtomSkills-2022.

Ещё одна команда Нововоронежской АЭС выиграла серебро в компетенции «Управление качеством». В ее состав вошли ведущий инженер отдела управления качеством Галина Усачева и ведущий инженер отдела организации входного контроля и оценки соответствия Максим Шишкин. Атомщики тренировалась под руководством главного технолога отдела организации приемки оборудования Департамента качества Концерна «Росэнергоатом» Романа Заики.

Стоит отметить, что Нововоронежскую АЭС на AtomSkills-2022 в компетенции «Инженерне мышление. Каракури» представляла команда-победитель REASkills-2022.

Кроме того, победитель и призер чемпионатов REASkills, AtomSkills и WorldSkills Hi-Tech, ведущий инженер по релейной защите и автоматике электрического цеха Нововоронежской АЭС Александр Зимин выступил в роли главного отраслевого эксперта в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». Атомщик повторно переизбран нас эту должность на 2023 год.

Его коллега – начальник участка электрического цеха НВ АЭС Александр Русинов участвовал в чемпионате в качестве технического эксперта, а инженер-химик химического цеха Жанна Реброва – в роли независимого эксперта в компетенции «Лабораторный химический анализ (Аналитический контроль)».

«С праздником умелых рук, гениальных голов, но самое главное – горячих сердец! Без любви к своему делу, своей профессии, отрасли и своей стране мы не смогли бы совершать те подвиги, которыми сегодня славится «Росатом». От вашего профессионального мастерства, от вашего умения зависит независимость нашей страны и её технологический суверенитет. Вы – главное определяющее звено в том, чтобы наша страна оставалась сильной и независимой», – сказал на церемонии закрытия чемпионата генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Команда электроэнергетического дивизиона, в состав которого входит и Нововоронежская АЭС, на AtomSkills-2022 была представлена 201 сотрудником из девяти городов присутствия атомных станций, Красноярского края, Екатеринбурга, Нижневартовска и Томской области. Из них: 94 участника, 58 экспертов-компатриотов, 15 тренеров, 30 уполномоченных экспертов, 3 психолога и 1 team-лидер.

Всего же в этом году на площадке чемпионата «AtomSkills-2022» в 39 компетенциях соревновались более 1400 участников.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС