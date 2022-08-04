Последние новости Воронежа на 4 августа 2022 года: депутат-экстремист, топ-10 достопримечательностей и перекрытие съезда с набережной

Воронежцев предупреждают о высокой вероятности сильных дождей и гроз. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Члена Совета народных депутатов Семилукского района Воронежской области Нину Беляеву внесли в список экстремистов и террористов. Информация об этом появилась на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу 3 августа. В марте на заседании представительного органа Беляева публично высказала оскорбления в адрес российских военнослужащих, задействованных в специальной военной операции на территории Украины. Кроме того, 5 и 8 апреля 2022 года обвиняемая во время видеоинтервью с иностранным блогером публично высказала призывы к насильственной смене власти в России. Уголовные дела против слуги народа возбудили на основании материалов УФСБ России по Воронежской области. В конце июня Ленинский районный суд заключил Нину Беляеву под стражу на два месяца (с момента возможного задержания). Сейчас она находится за границей.

Аналитики составили ТОП-10 воронежских достопримечательностей. Специалисты сервиса Яндекс. Путешествия проанализировали поисковые запросы пользователей. На первом месте среди воронежских интересных мест оказался дворец принцессы Ольденбургской в Рамони. Второй - музей-заповедник «Костенки». Третий - Костомаровский Спасский монастырь. Далее располагаются Воронежский театр оперы и балета, Котенок с улицы Лизюкова и Усадьба Веневитиновых. Во всероссийском рейтинге лидирует в Эрмитаж, далее следуют Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган.

В Воронеже продлили сроки перекрытия съезда с улицы 20-летия Октября на Петровскую набережную. Работы должны были закончиться к вечеру 3 августа. Однако из-за дождей ремонт приостановили. Запрет съезда на набережную и выезда с нее продлили на трое суток - до 23:00 6 августа. Также на этот период скорректируют маршрут № 29 «ул. Шишкова – Митрофановский источник». Движение автобусов будет направлено с проспекта Революции по улицам Степана Разина, Софьи Перовской, Петровской набережной, улицам Большой Стрелецкой, Софьи Перовской до остановки «Митрофановский источник». И таким же образом в обратном направлении.

С 11 августа начнет ездить новый поезд № 587/588 Керчь - Москва. Он проследует в столицу России через Воронеж. В главном городе Черноземья поезд будет останавливаться на станции Придача. В первый рейс поезд отправится 11 августа в 1.50 со станции в Керчи. Его пассажиры прибудут в Москву за 21 час 37 минут. По пути транспорт будет останавливаться в Тамани, Ростове-на-Дону, Воронеже, Липецке и Туле. В обратную сторону первый поезд поедет 15 августа в 00.40. В Керчь он прибудет на следующий день в 21.20. Поезда из Керчи в Москву и обратно будут ездить через день.