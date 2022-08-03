Заправки, аптеки, салоны связи: где в Воронеже сбывают фальшивки

Чаще всего подделывают пятитысячные купюры. Фото: Анна ШУБИТИДЗЕ

Фальшивые купюры в Воронежскую область завозят в основном из Москвы: в нашем регионе их изготовлением не занимаются уже примерно пять лет. Поддельная пятитысячная купюра стоит примерно 2500 рублей. Выгода получается не такая уж и большая. Особенно учитывая вполне реальные сроки: до 15 лет по 186-й статье УК. Большинство фальшивомонетчиков - люди в возрасте до 30. На практике они в основном получают от одного до трех лет заключения.

Об этом шла речь на пресс-конференции, посвященной борьбе со сбытом поддельных денег. Эксперты назвали тенденции за последнее полугодие и поделились способами опознания фальшивки.

Начальник отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области Олег Нагин сообщил, что случаи фальшивомонетничества в этом году сократились. На территории нашего региона за шесть месяцев 2021-го было зарегистрировано 208 фактов сбыта поддельных купюр, а за тот же период 2022-го - 181. Из них 116 - номиналом в 5000 рублей, 38 - в 2000 и 24 - в 1000 рублей. Также выявлены единичные случаи с банкнотами по 50, 500 рублей, 500 евро и 100 долларов.

Себестоимость изготовления всех купюр одинаковая, поэтому чаще всего выявляют поддельные пятитысячные.

Основными местами сбыта уже давно остаются крупные сетевые магазины, заправки и аптеки. В последнее время к этому списку примкнули салоны сотовой связи, в которых применяется платежный сервис для международных переводов.

Некоторые фальшивые купюры совершают неоднократный оборот, то есть попадают во вторые и третьи руки. Одним из примеров подобного сбыта являются сделки на популярном сайте объявлений. Граждане могут не подозревать, что получают сдачу, а потом расплачиваются подделками.

Основные причины необнаружения фальшивок - это отсутствие аппаратов для проверки купюр и, на удивление, нежелание их использовать. Работники, ссылаясь на большой опыт, отказываются проверять банкноты и становятся жертвами преступников.

Чтобы не попасться в руки злоумышленников, нужно сразу при расчетах проверять деньги в банках или банкоматах, а также не разменивать их на улице. Если вы заметили факт сбыта или стали жертвой, то нужно запомнить приметы подозреваемого, его транспортное средство и незамедлительно звонить в полицию. Большинство преступлений было раскрыто благодаря своевременному информированию со стороны граждан.

Если вам уже всучили фальшивку, попытка избавиться от нее (к примеру, в магазине) грозит той же уголовной ответственностью.

Эксперт отдела криминалистических экспертиз регионального ГУ МВД Сергей Мартынов назвал основные признаки, по которым можно опознать подделку:

1. Купюра расслаивается, так как склеена изнутри;

2. Защитную нить в поддельных банкнотах можно подковырнуть;

3. В двухтысячных купюрах в качестве защитной нити часто используют обычную фольгу, которая не переливается.

4. Тиснение, где написано: «Билет банка России», - можно проверить на ощупь. Часто в фальшивках вы его не почувствуете;

Но этих признаков все равно может оказаться недостаточно. Технический прогресс усложняет распознавание купюр. Самый верный способ проверить деньги на подлинность - обратиться в банк, а также в полицию.