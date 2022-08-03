Поисковики Нововоронежской АЭС вернули награды в семьи фронтовиков

.

Руководитель нововоронежских поисковиков Евгениий Когтев при поддержке Совета ветеранов НВ АЭС осуществил передачу боевых наград в семьи участников Великой Отечественной войны.

Обстоятельства потерь регалий неизвестны. Вторую жизнь медали получили после того, как были найдены и оказались у руководства поискового отряда «Пересвет». Оформить запрос в архив Министерства обороны помогала председатель Совет ветеранов НВ АЭС Валентина Кудрявцева. Владельцев удалось определить по номеру, который имеется на каждой награде.

Внучка Александра Пожилых, как представитель многочисленного семейства, проживающего от Нововоронежа до Санкт-Петербурга, получила медаль «За боевые заслуги» Ефима Петровича Пожилых. Уроженец села Данково, 1892 года рождения, с марта 1942 года и до Дня Победы служил в полку санитаром.

— Ничто не сможет умалить значение подвигов наших предков во время Великой Отечественной войны. Благодарность им за то, что отстояли право нашей страны жить свободно и под мирным небом. Помните и гордитесь вашими героическими родственниками! — выдала напутствие председатель Совета ветеранов НВ АЭС Валентина Кудрявцева.

Внучатому племяннику Юрию Чарикову передали медаль «За отвагу», которой 16 октября 1944 года был награжден Кузьма Ильич Сливкин, уроженец села Архангельское, красноармеец стрелкового полка, 1906 года рождения.

— Спасибо за поддержку Совету ветеранов НВ АЭС. Это правильно, когда память о людях, сражавшихся за свободу нашей Родины, будет передаваться из поколение в поколение. Мы должны знать и чтить память всех своих героев, — уверен руководитель «Пересвета» Евгений Когтев.

Поисковый отряд Нововоронежской АЭС «Пересвет», созданный в 2008 году, на сегодняшний день объединяет 21 человека. В мае в селе Костенки Хохольского района состоялась торжественная церемония захоронения 90 останков красноармейцев 141-й стрелковой дивизии, найденных с сентября 2021 года по май 2022 года поисковыми отрядами «Пересвет» (Нововоронеж), «Дружина» (Воронеж) и «Рубеж» (Балашов).

«Пересвет» не ограничивает свою деятельность раскопками на местах бывших боев, активно участвует в социальных акциях, просветительской работе с молодежью и различных патриотических мероприятиях. С 13 по 25 сентября нововоронежские поисковики отправятся на Смоленскую АЭС, в районе которой пройдет Вахта памяти, посвященная 15-летию объединения поисковых отрядов атомных станций России.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС