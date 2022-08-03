Игорь Артамонов: Качество предоставления услуг в сфере ЖКХ должно постоянно повышаться

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Благодаря программе капремонта до 2025 года в Липецкой области заменят все лифты с истёкшим межремонтным сроком. Как сообщили в региональном ФКР, до конца 2022 года запланирована замена 153 единиц лифтового оборудования в 51 доме, а в следующем плановом периоде – ещё 502 подъёмников в 196 домах. Это позволит до 2025 года привести в соответствие требованиям Таможенного союза все лифты в домах, формирующих фонд капремонта на общем счёте регионального оператора.

Помимо замены лифтового оборудования в состав работ по программе капитального ремонта входит ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт фасада и фундамента многоквартирного дома. За три года будет выполнено 1787 видов работ в 508 многоквартирных домах. Благодаря этому улучшат условия проживания более 80 тысяч человек.

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Подготовка к реализации краткосрочного плана-2023 уже начата. Сейчас оформляется документация для проведения конкурсов по выбору подрядных организаций. Это позволит выполнить все необходимые процедуры и приступить непосредственно к монтажным работам в более ранние сроки.

Важность постоянного и строго контроля в этой сфере неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Все работы необходимо выполнять в срок, а качество предоставления услуг в сфере ЖКХ должно постоянно повышаться», – подчёркивает Игорь Артамонов.

Региональная программа капитального ремонта позволяет ежегодно повышать качество жизни всё большего количества людей. За восемь лет работы ФКР Липецкой области около 350 тысяч человек в 2428 домах улучшили условия проживания.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.