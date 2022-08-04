В Воронеже появится улица имени первого главы ДНР Александра Захарченко

Александр Захарченко и для дончан, и для воронежцев - настоящий герой! Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В Воронеже на заседании городской комиссии по культурному наследию приняли решение присвоить имя первого главы ДНР Александра Захарченко одной из новых улиц в микрорайоне «Гардарика» Советского района. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

- Поддерживаю решения об увековечивании памяти людей, для которых будущее Отчизны дороже собственной жизни. Это и герои Великой Отечественной войны, и воины-интернационалисты, и защитники мирных жителей Донбасса, среди которых – первый глава ДНР Александр Захарченко, - заявил Вадим Кстенин.

О том, как родилась эта идея, рассказал ответственный секретарь комиссии Николай Комолов:

- С такой инициативой выступили представители региональной общественной организации ветеранов пограничной службы ФСБ России. Вопрос вынесли на обсуждение экспертов. Они большинством голосов поддержали эту инициативу.

Новая улица протянется вдоль дороги, которую построили в 2021 году, чтобы создать дублирующую проспект Патриотов связь с микрорайоном Тенистый и разгрузить пробки.

Александр Захарченко возглавил Донецкую Народную Республику в 2014 году. 31 августа 2018 года он погиб при взрыве в центре Донецка.

В Воронеж перед началом военной спецоперации и во время нее приехали немало дончан. Для них Захарченко – человек легендарный.

- Когда Захарченко не стало, народ из ДНР, да и из ЛНР, вышли и сказали: такого человека как Александр Владимирович уже не будет. Он был и на передовой вместе с солдатами, и с народом гражданским, – рассказывал один из приехавших в феврале в Воронеж дончан.

Лейла – так зовут женщину – по профессии учитель основ религии. Еще до начала военных действий 2014 года осталась без работы, а затем и без социальных выплат с тремя маленькими детьми на руках. Болезнь старшего сына требовала установления группы инвалидности, для чего необходимо было ехать в Донецк. Для оставшейся без денег семьи это стало непосильной задачей.

– Александр Захарченко нашей семье очень помог с оформлением необходимых документов по инвалидности сына. По его поручению к нам приехали, посадили в машину, отвезли в Донецк, мы прошли комиссию, получили все документы и нас отвезли назад. Для нас это было счастье. Мы так пообщались с ним немножко, я сказала ему: «Я ваш друг», – вспоминает Лейла. – Не просто так человек этот родился, он выполнял свою миссию: народ и поднять, и сплотить. Очень плакали и до сих пор все за ним плачут, очень хороший человек был. У нас многие даже не хотят верить в его смерть.