Губернатор Воронежской области: «Еще 25 тысяч жителей региона обеспечим качественной питьевой водой»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

В населенных пунктах Воронежской области полным ходом ведутся работы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Десятки строительных бригад прокладывают километры водопроводов, пробуривают новые скважины, реконструируют канализационные сети. В 2022 году еще 25 тысяч жителей региона обеспечат качественной питьевой водой. Об этом рассказали в облправительстве.

Еще 40 проектов реализуют в 2022 году

Работы ведутся в рамках областной госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области». На нее в этом году из бюджета региона направили 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на реализацию 40 проектов, завершить которые должны до конца декабря.

Задачу обеспечить водой населенные пункты региона поставил глава Воронежской области Александр Гусев. По его словам, это одно из основных условий народосбережения. Поэтому вопрос губернатор постоянно держит под личным контролем. Региональная программа продлевается ежегодно и на нее выделяется все больше средств.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

— Доступ к чистой воде из водопровода до конца следующего года получат 90,5% жителей муниципалитетов области, — подчеркнул глава региона.

Новые скважины и станции водоочистки

Многие объекты уже ввели в эксплуатацию. Так, завершилась реализация двух проектов в Бобровском районе: в селе Мечетка перебурили скважину, а в поселке Ясенки обновили 600 м сетей водоотведения по улице 50 Лет Октября. Это увеличило их пропускную способность.

Еще шесть новых скважин появились в селах Васильевка Кантемировского района, Ерышевка Павловского района, Староникольское и Семидесятное Хохольского района, а также в Таловском районе: на водозаборе №2 в поселках Таловая и 2-го участка института им. Докучаева. Завершилась работа по модернизации блочно-модульной станции очистки воды в поселке Первомайского отделения совхоза «Грибановский».

Километры водопроводных сетей

Новые водопроводные сети практически проложены в двух селах Аннинского района. В Васильевке они выполнены на 50%, а в Хлебородном – на 85%. Эти населенные пункты стали участниками федерального проекта «Чистая вода» в 2020-2021 годах и ранее здесь появились современные станции водоподготовки.

О перебоях с водой забудут жители села Каширское и поселка Перелешинский Панинского района, а также двух населенных пунктов Таловского района (Осинки и Участок №26). Они также стали участниками проекта «Чистая вода» прошлых лет. Здесь работы по укладке новых водопроводных сетей выполнены примерно на треть.

Подобные проекты реализуются также в селе Писаревке Кантемировского района и в поселке Ольховатка. При этом установка станции водоподготовки, строительство водозаборов по «Чистой воде» и реконструкция водопровода в рамках областной госпрограммы там ведутся одновременно.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Проекты «с нуля»

В Елань-Коленовском и Березовском сельских поселениях Новохоперского района продолжается масштабное создание системы водоснабжения. Работы были начаты в рамках областной госпрограммы в 2019 году. В 2022-м подрядчику предстоит уложить еще 3,8 км нового трубопровода. Сейчас эта задача выполнена почти на 50%. Кроме того, продолжается строительство водозабора в поселке Новохоперский.

Также ведутся работы по бурению новых скважин для бесперебойной подачи воды:

– В поселках Ясенки, Митрофановка, селах Хреновое и Николо-Варваринка Бобровского района;

– В городе Бутурлиновка и близлежащих селе Озерки и поселке Зеленый;

– В селах Сончино и Татарино Каменского района;

– В поселке им. Дзержинского Каширского района;

– В Курбатовском сельском поселении Нижнедевицкого района;

– В селе Криуша Панинского района;

– В хуторе Котовка и в селе Прогорелое Петропавловского района;

– В хуторах Большая Хвощеватка и Большой Скорорыб, в селах Саприно, Костюковка и Колодежное Подгоренского района;

– В селе Хохол Хохольского района.

Кстати, помимо выполнения работ по модернизации объектов, госпрограмма предполагает также финансирование проектно-изыскательских работ для будущего строительства. Сейчас 29 таких проектов находятся в разной степени готовности, многие – на завершающей стадии. На их разработку из областного бюджета в этом году направлено 294 млн рублей.

Ирина Шабанова