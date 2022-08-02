Губернатор Александр Гусев рассказал, как в подшефных районах ЛНР ведется ремонт дорог

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Воронежская область продолжает активно помогать подшефным районам Луганской Народной Республики. Усилия специалистов нашего региона сконцентрированы, прежде всего, на восстановлении нормального жизнеобеспечения пострадавших территорий. За ходом работ и исполнением поручений следит лично губернатор Александр Гусев.

Глава региона рассказал в своем официальном телеграм-канале о том, как проходит ремонт дороги «Сватово - Новопсков – Меловое» в Марковском и Новопсковском районах ЛНР. Воронежским специалистам нужно отремонтировать 11,1 км трассы.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

На данный момент сюда уже завезли тысячу тонн щебеночно-песчаной смеси для выравнивая. Подрядчик полностью завершил фрезерование 87,6 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

– Идут работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетона. Для этого работают 14 единиц техники и 21 человек. На сегодня уже уложили 373 тонны асфальтобетонного покрытия на площади 2333 квадратных метров, – подчеркнул Александр Гусев.

Напомним, 7 июня губернатор Воронежской области подписал соглашения с руководителями Марковского, Меловского и Новопсковского районов Луганской Народной Республики, согласно которым регион поможет в восстановлении населенных пунктов. В первую очередь регион обратил внимание на восстановление медицины, ЖКХ, образования, социальных объектов и обеспечения населения продовольствием.

Ирина Шабанова