В Нововоронеже стартовал историко-культурный проект Госкорпорации «Росатом»

Фото Сергей Ольденбургский

В сквере у Дворца культуры Нововоронежа открылась первая выставка под открытым небом «Петр Великий. К 350-летию со дня рождения». Она организована Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» при участии московского Государственного исторического музея.

Экспозиция вызвала интерес у работников станции и горожан. Первыми ее посетителями стали гости из Воронежа. Для Сергея Шахова, председателя Общества Императора Петра I, Александра Юрасова, геральдика, краеведа, и Сергея Ольденбургского, редактора интернет-газеты Культура-Воронежа.ру» Валерий Кузнецов, ведущий специалист профкома Нововоронежской АЭС, провёл познавательную экскурсию.

«Эпоха Петра I открыла новый этап в истории нашей страны и вывела ее в число ведущих игроков мировой политики. Россия стала империей, обрела выход к Балтике, основала новую столицу. Важно, что внимание в экспозиции уделено не только личности Царя-реформатора, но и событиям в нашей стране на рубеже XVII-XVIII веков. Мы должны знать и гордиться своей историей. Такие выставки помогают в решении задачи патриотического воспитания», – отметил заместитель директора НВ АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Суть программы в том, чтобы как можно больше людей приобщить к родной культуре. Для этого музеи выходят из своих стен навстречу к горожанам. Экспозиции размещаются под открытым небом в пешеходных зонах, в центральной части городов. Посещение выставок бесплатное и круглосуточное.

В Нововоронеже запланированы четыре художественные выставки: «Петр Великий» – с 27 июля по 19 августа, «Казачество на Осударевой службе» – с 19 августа по 20 сентября, «История в квадрате – сюжетные платки XVIII-XIX веков» – с 20 сентября по 19 октября, «Парад Победы» – с 19 октября по 2 декабря.

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