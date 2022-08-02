Мэр Вадим Кстенин показал воронежцам концепцию новогоднего оформления площади Ленина

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Воронежские власти представили новую концепцию праздничного оформления площади Ленина к новогодним праздникам 2023 года. Об этом 1 августа в своем телеграм-канале рассказал глава города Вадим Кстенин. Он приоткрыл завесу тайны: в этот раз площадь будет украшена в тематике эпохи Петра Первого. И подчеркнул, что при разработке проекта власти и архитекторы учли пожелания воронежцев.

Вадим Кстенин рассказал подписчикам в телеграм, что муниципалитет заблаговременно начал подготовку к новогодним торжествам, и пригласил их ознакомиться с концепцией оформления главной площади города.

– По просьбам воронежцев постараемся в этом году украсить и открыть ее пораньше – в первой половине декабря, а также расширить территорию для прогулок, – пообещал мэр.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Новогоднее оформление площади Ленина – важная тема. Вадим Кстенин подчеркнул, что власти видят, как каждую зиму такие объединяющие мероприятия находят максимально широкий и позитивный отклик горожан, видят, насколько востребованной становится у детей и взрослых украшенное пространство. Поэтому в этом году впервые за три года было принято решение кардинально обновить ее оформление. И на удивление воронежцев в основу концепции внесли праздничные традиции начала 18 века – зимние русские забавы и ярмарки.

Входные группы на территорию площади будут выполнены в виде световых инсталляций, спроектированных по образу «Кикиных палат» – памятника архитектуры петровского барокко. При входе на площадь посетителей порадуют карусель, качели, в виде петровских кораблей, а также горка. Ну и, конечно же новогодняя ель. Ее украсят вензелем Петра I, который, кстати, ввел традицию ставить и наряжать хвойные деревья.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

По периметру площади будут расставлены колонны со световыми консолями в виде кораблей. Вдоль ул. Плехановская планируется установить иллюминацию – ростральные колонны. Напротив Никитинской библиотеки разместится ярмарочная площадка, украшенная световой аркадой со стороны проезжей части, и фотозона с фигурой Петра I. Не заходя на площадь, можно будет сфотографироваться у «Императорской кареты».

Ирина Шабанова