Чем заняться воронежцу на даче в августе

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Незаметно подошел последний месяц лета – пора сбора урожая и начала подготовки растений к следующему сезону. В августе дачнику отдыхать точно не время. Какие же обязательные дела надо успеть сделать в этот период на огороде и в саду?

Регулярно собирайте фрукты и ягоды, не допуская их перезревания. Испорченные плоды уничтожайте, чтобы они не стали пищей для вредителей и болезней.

Подвяжите или подоприте отяжелевшие от плодов ветви, они могут сломаться.

До середины августа еще не поздно провести окулировку глазком яблони, груши и рябины.

Август - время роз Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Можно высадить на постоянное место укорененные в июле черенки. В посадочную яму при этом добавьте ведро компоста. Это обеспечит молодое растение необходимым питанием. Регулярно поливайте саженец.

Как только закончится плодоношение малины, обрежьте все побеги прошлого года, оставив только однолетние. Удобрите грядки малины.

Займитесь посадкой клубники, ее прореживанием и удобрением. Для этого под каждый куст надо внести 1 чайной ложке любого комплексного осеннего удобрения.

После сбора урожая крыжовника и смородины обрежьте все больные побеги, прорыжлите почву и подкормите растения калийно-фосфорными удобрениями (30-40 г суперфосфата и 15-20 г сернокислого калия на один взрослый куст).

Регулярно собирайте созревающий урожай Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В засушливую погоду не забывайте поливать деревья и кустарники.

Можно начинать санитарную обрезку плодовых деревьев. Вырежьте больные ветви, вертикальные побеги, которые загущают крону. У молодых слив и черешен удалите вертикальные побеги, а часть отклоните в горизонтальное положение.

Обратите внимание на виноград. Удалите гнилые и больные ягоды, средние и поздние сорта подкормите фосфорно-калийными удобрениями. Верхушки лоз укоротите на 20-25 см. Это позволит ускорить созревание винограда. Лишние листья также обрежьте, чтобы гроздья получали больше солнечного света.

Подготовьте ямы для осенней посадки саженцев. Размер ямы должен соответствовать размеру корней саженца. На дно ямы положите в качестве дренажа керамзит, битый кирпич, щебень, или камни; внесите два ведра компоста или перегноя и добавьте минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый калий и т.д.).

Рассадите пионы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В августе начинайте делить старые разросшиеся кусты пионов. В конце месяца сажайте луковичные цветы.

Можно посадить редис, лук на перо, зелень, салат.