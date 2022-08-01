«Готовилась не к ЕГЭ, а к олимпиадам»: воронежская мультибалльница рассказала, что помогло ей поступить в вуз мечты

В 2022 году Лиза стала одной из шести мультибалльников Воронежской области. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Далеко не каждый взрослый может похвастаться тем, что занимается любимым делом. У многих вызовет затруднение даже вопрос: а что вам действительно интересно? чем бы хотели заниматься? Выпускница Нововоронежской средней школы №4 Елизавета Кравченкова - абсолютная противоположность описанному. Она всегда знала, что свяжет свою жизнь со сферой IT. В средних классах определилась с экзаменами, которые будет сдавать, и начала активно заниматься.

В 2022 году Лиза стала одной из шести мультибалльников Воронежской области. Это ребята, которые набрали на нескольких ЕГЭ по 100 баллов. Лиза написала на наивысшую оценку математику и информатику. А в конце июля она узнала, что ее заслуг оказалось достаточным для поступления в вуз мечты.

До новой, студенческой жизни у 18-летней Лизы остается месяц. В этот маленький временной промежуток она отдыхает, любительски занимается балетом и смотрит вебинары по математике. А еще Елизавета Кравченкова поделилась с корреспондентом «КП» своими лайфхаками для успешной сдачи ЕГЭ.

ВСЕГДА БЫЛ ВЫБОР

С раннего детства Лиза увлекалась математикой. С класса пятого мама начала покупать ей различные онлайн-курсы в столичных школах, а дочь с удовольствием их решала.

- У меня получалось. Думаю, в этом и заключался весь секрет. Я была лучшей в школе, лучшей в городе. Всегда занимала первые места. Участвовала во всевозможных конкурсах и олимпиадах. Чувствовала, что хороша в математике и что могу дальше в этом развиваться. Заниматься на более высоком уровне, - делится Лиза. - Возможно, если бы я жила не в Нововоронеже, а в большом городе, то таких результатов не было.

Информатика появилась в жизни школьницы позже. Частично повлиял на это старший брат. Он уже отучился и несколько лет работает в IT-сфере. Лиза может обратиться к нему за советом и поддержкой. Родители, которые не связаны с программированием, уважительно относятся к увлечениям младшего ребенка. Своего видения никогда не навязывали, а предоставляли выбор.

- Изначально собиралась сдавать информатику и физику, они требовались для поступления. Но уже второй год вузы разрешают выбирать между предметами. Очень обрадовалась этой возможности. В моем случае все было очевидно: физика дается труднее, - продолжает Лиза.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРИХОДИЛИ ВО СНЕ

Однако готовилась Лиза большую часть времени не к ЕГЭ, а к олимпиадам.

- У меня нет большого списка олимпиадных достижений. Но мне очень понравилась фраза моего коллеги (сдавал те же экзамены и получил такой же результат) о том, что он готовился к ЕГЭ по математике два дня, а по информатике - две недели. Все остальное время занимался для олимпиад. Со мной была похожая ситуация. Разумеется, я ходила к репетиторам. Но, например, по информатике в большей степени педагог объяснял мне организационные моменты, рассказывал про структуру экзамена. Были и какие-то новые типы задач. Однако повторю, я не считаю это сильно продуктивным. Чтобы хорошо сдать ЕГЭ, нужно готовиться сверх меры. И вот олимпиадный опыт в этом бесценен.

Лиза могла решать задачи с утра и до самого вечера. Отменяла тренировки, потому что поймала кураж. Ходила в магазин с олимпиадными листочками. Все время в голове что-то прокручивала и проверяла. Часто задания и их решения Лизе снились.

- Кроме того, олимпиады помогли мне эмоционального подготовиться к ЕГЭ. Я приходила, видела задания, которые могу решить, а потом начинались нервные ситуации. Пять-шесть олимпиад провалила, потому что просто училась справляться с собой. Потом выработала некоторые правила. Определила, как себя вести, где лучше сидеть и о чем думать. Поэтому к экзаменам во мне был хороший стержень. Знаю много случаев, когда хорошие, умные ребята из-за волнения на ЕГЭ провалились.

ИНФОРМАТИКА РАССТРОИЛА

Самым легким для Лизы, как и ожидалось, стал экзамен по математике. Она закончила решать задания за 40 минут до окончания ЕГЭ (всего отводится четыре часа – ред.). Оставшееся время потратила на проверку задач.

- Сразу знала, что у меня будет наивысший балл. Я не сделала ни одной ошибки. Все задания сделаны абсолютно правильно, - добавляет девушка.

А вот об экзамене по информатике выпускница отзывается как о спорном мероприятии. С ним все пошло не по плану.

- У меня же есть особые ритуалы, которыми я настраиваюсь на ЕГЭ. Это длительный процесс. Какое-то время мне нужно ни на что не отвлекаться. А здесь и подготовка к выпускному с танцами, и прямо перед началом экзамена интервью, для которого пришлось переодеваться. Дело в том, что я хорошо решаю, когда расслаблена. И ходила на ЕГЭ обычно в удобной одежде вроде толстовок. А в этот раз пришлось идти в форме, а потом переодеваться. В общем, эмоционально я была абсолютно не собрана. Зашла в аудиторию и подумала, что все завалю.

Слегка Лизу успокаивал тот момент, что ЕГЭ она писала в своей школе и знала компьютеры, на которых будет работать. Понимала, чего от них можно ждать.

- Задания сами несложные, но нужно быть очень внимательным. Ни в коем случае нельзя допускать мелких ошибок. Моя стратегия на информатике заключалась в следующем: за час-полтора делаю вариант, а потом прорешиваю его еще два-три раза, проверяю. Но на ЕГЭ успела только полтора раза решить, - продолжает Лиза.

После экзамена выпускница была очень расстроена. На какое-то определенное количество баллов рассчитывать не приходилось.

- Мог быть любой результат от баллов 60 до 100. Во время подготовки у меня часто был такой разброс.

Но итог получился у Лизы отличный.

РУССКИЙ - ОТДЫХ ОТ МАТЕМАТИКИ

Третий, он же обязательный, предмет – русский. Девушка признается, что его загадок ей не разгадать никогда.

- У меня не очень было развито воображение для сочинений. Но с 9 класса я ходила к прекрасному репетитору. Эти занятия очень помогли. Я научилась писать, используя метафоры и интересные речевые обороты. В 11 классе раз в неделю отдыхала от математики: решала тесты по русскому и писала сочинения. Придумывать аргументы было для меня игрой. Очень люблю «Гарри Поттера», поэтому всегда старалась привести пример из этого произведения.

К слову, русский Лиза сдала на 98 баллов. Ошибок в тестах не было, проверяющие не поставили максимум за выразительность речи. Но девушку это совершенно не расстроило.

ПОДРОСТКОВАЯ МЕЧТА

Лиза подавала документы в несколько вузов: ВГУ, ИТМО, МИСИС, а также филиалы Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге и Москве. Большинство университетов девушка выбрала для подстраховки. Ведь с 8 класса она мечтала попасть в питерский национальный институт механики и оптики (ИТМО).

- Мне нравится этот вуз, нравится сам город. Еще подростком побывала там и поняла, что хочу остаться. Я подавала документы на несколько направлений, все они связаны с IT. В приоритете - информационные системы и технологии. 115 бюджетных мест, по результатам ЕГЭ я была первая. Правда, выше находилось много олимпиадников и льготников. Но вечером 28 июля вышел приказ, по нему я 100% зачислена, - поделилась радостью девушка.

Лиза надеется, что по окончанию учебы она не разочаруется в выбранной профессии. Будет работать с «заряженными» людьми и получать удовольствие от своего дела. Именно такого итога она хочет от питерского студенчества.

ОКРУЖИТЬ СЕБЯ ПРАВИЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ И ВЫСЫПАТЬСЯ

ЧЕТЫРЕ СОВЕТЫ КАК СДАТЬ ЕГЭ НА 100 БАЛЛОВ ОТ ЛИЗЫ КРАВЧЕНКОВОЙ

1. Не сдавайте лишние экзамены, определитесь заранее с предметами. Качество подготовки напрямую зависит от времени, которое вы потратили на нее. Позаботьтесь о себе. Сейчас на многие специальности есть выбор из двух предметов. Не сдавайте оба, сосредоточьтесь на том, который для вас легче.

2. Очень важно иметь правильное окружение. Общаться с крутыми ребятами, которые будут мотивировать и поддерживать. Вся лента Лизы в соцсетях была забита постами людей, которые постоянно решали какие-то задачи. Рассказывали о том, сколько времени на это потратили т.д. Каждое утро девушка просматривала с ними диалоги, переписывалась. Можно сказать, что в какой-то мере этому окружения она делегировала свою силу волю. Ей становилось стыдно, что они занимаются, а она нет.

3. Необходимо понимать, в каком состоянии вы можете работать, а в каком нет. Например, когда Лиза много гуляет, общается с друзьями, смотрит сериалы, то ее мозг переключается на особый режим. В нем невозможно продуктивно работать. Телефон отнимает тоже очень много времени. Это жвачка, из которой сложно выбраться. Она очень мешает думать. Поэтому выпускница на какое-то время сокращала общение, убирала телефон и занималась. Конечно, ей приходилось отвечать на звонки мамы или сообщения в школьном чате. Но, по ее опыту, отказ от «залипательных» вещей хорошо сказывается на результате.

4. Нужно очень много спать или хотя бы просто высыпаться. Иначе мозг не сможете хорошо подготовиться.