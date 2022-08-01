Полет Гагарина и поцелуи со львами: в Воронеж приехал «Принц цирка»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Яркие огни, сверкающие костюмы, эксклюзивные декорации, опасные трюки, 90 тонн воды на манеже - 30 июля в воронежском цирке начались гастроли программы «Принц цирка». Первое же представление собрало аншлаг. Режиссер Руслан Ганеев филигранно соединил в спектакле мастерство артистов, авторскую музыку, работу 248 фонтанных форсунок. Получилось очень зрелищно.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Шоу наполнено динамичными номерами гимнастов, эквилибристов и жонглеров. Велоакробаты, покорившие не один международный фестиваль циркового искусства, показывают трюки на bmx-велосипедах. У них эстафету берут попугаи – дрессированные птицы ловко крутят педали микро-велика, а еще кувыркаются и синхронно перелетают с «волшебных палочек» Дарьи и Александра Оноприенко.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Еще один из самых стильных номеров - полет «Гагарина». Под запись монолога Юрия Гагарина, рассказывающего о впечатлениях от первого полета в космос, воздушный гимнаст на ремнях Тимур Гончаров взмывает под купол, движения артиста «имитируют» перемещение космонавта в невесомости.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Оценили зрители и аттракцион Владислава Гончарова «Один среди львов». Дрессировщик признался, что мастерству обращения с хищниками обязан своему учителю – воронежскому укротителю львов Борису Бирюкову (который 22 года возглавлял воронежский цирк). Грозные хищники выполняли волю дрессировщика, но порыкивали, всем своим видом показывая – это не плюшевые зверюшки и на зуб им лучше не попадать. Хотя Владислав Гончаров отважно носит 200 килограммового льва на плечах и засовывает ему голову в пасть.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Носить льва на плечах для меня двойная тренировка – и физическая, и психологическая. Все-таки лев – не кошечка: может и за руку прихватить, если его не так обниму. Кстати, не с любым львом так можно «фамильярничать», - признался дрессировщик «Комсомолке». - Самый покладистый у меня 8-летний Гриша, это второй лев за мою карьеру, которому я могу засунуть голову в пасть. Вообще все львы – индивидуалисты, работать с ними очень сложно: каждый – это характер, личность. Они конфликтуют, дерутся, выясняют отношения. Бывает такое, что не знаешь, то ли растаскивать их в манеже, встав между ними, то ли загнать за кулисы, чтобы не пугать зрителей. Нужна хорошая интуиция и слаженная команда. Приходится между хищниками лавировать так, чтобы не переступить грань, это приходит с опытом и временем. Меня многому научил Борис Бирюков, мы дружили, концепция моего номера схожа с его выступлениями. И мне приятно выступать на его родине.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На дрессировку льва уходит три года. За это время укротитель понимает, на что способно каждое животное, кроме сидеть, лежать, прыгать - какой именно трюк получится у него лучше всего.

- Страшно мне, когда засовываю голову в пасть? Страшно. Сегодня смотришь, у него хорошее настроение – можно и дважды голову засунуть, а бывает, что плохое - боишься руки опустить. Был момент: лев, переходя через меня, остановился и завис надо мной, я думал, мне пришел конец. Пару месяцев назад лев надо мной споткнулся, и мы вместе рухнули вниз. И нападали на меня - на гастролях в Китае начали рвать меня, но ассистенты отбили, - с улыбкой признается дрессировщик.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Шоу фонтанов «Принц цирка» продлится в Воронеже до 14 августа, а потом возобновится с конца октября (в перерыве труппа поедет с благотворительным турне в ЛНР). Эта программа станет последней перед закрытием здания воронежского цирка на масштабную реконструкцию.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ