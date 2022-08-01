Александр Гусев: «Строительство плавательного бассейна в Бобровском районе завершится осенью»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В Бобровском районе Воронежской области завершается строительство крупного спортивного объекта – плавательного бассейна. Он откроет свои двери для посетителей уже осенью. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев 1 августа.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Глава региона поделился, как будет выглядеть спортивный центр в Боброве. В здании расположат бассейн на 8 дорожек общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров. Здесь смогут тренироваться не только юные и взрослые спортсмены, но и все желающие жители города, которые следят за своим здоровьем.

– Также там будут инструкторские, тренерские, медицинский кабинеты, буфет, административные и вспомогательные помещения. Единовременная пропускная способность здания в режиме тренировочного процесса составит 64 человека в смену. Планируем открыть бассейн уже в начале сентября, — пояснил Александр Гусев.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

А в департаменте строительной политики области рассказали, что в здании спорткомплекса сейчас завершается чистовая отделка помещений и ведутся работы по благоустройству и озеленению территории. На объекте уже смонтирована система водоподготовки, озонирования, хлорирования воды и проведены гидравлические испытания чаши бассейна.

Ирина Шабанова