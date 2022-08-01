Воронежцы накануне Дня ВМФ России передали подарки морякам подводного крейсера «Воронеж»

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

В канун Дня ВМФ России зампредседателя городской Думы Олег Черкасов и первый вице-мэр Юрий Тимофеев встретились с моряками, проходящими службу на подшефном российском атомном подводном гвардейском ракетоносном крейсере «Воронеж. Торжественное мероприятие прошло в Заозерске Мурманской области. Об этом рассказали в думской пресс-службе.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Представители муниципальной власти передали подводникам подарки из столицы Черноземья в связи с Днем Военно-морского флота. Кроме того, они обсудили варианты шефской поддержки экипажа. А с командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым поговорили о расширении взаимодействия с командой крейсера «Воронеж».

Еще одной важной темой обсуждения стала перспектива реализации просветительского проекта «Дети Новороссии». О проекте Олег Черкасов и Юрий Тимофеев рассказали на встрече с председателем Мурманской областной Думы Сергеем Дубовым.

А в воскресенье, 31 июля, делегация из Воронежа также приняла участие в торжествах ко Дню ВМФ, которые проходили в столице Северного флота – Североморске. В масштабном морском параде приняли участие более 2,5 тысяч военнослужащих и свыше 30 кораблей и судов обеспечения.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Напомним, воронежские власти оказывают содействие экипажу подводного крейсера «Воронеж» вот уже 26 лет, с 1994 года. Много раз посещал Северодвинск и Заозерск с шефской помощью спикер городской Думы Владимир Ходырев. Активную поддержку морякам-подводникам оказывает и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Кстати, через несколько лет гвардейский флаг с существующего ракетоносца будет передан новому крейсеру «Воронеж». Строительство усовершенствованной многоцелевой субмарины проекта «Ясень-М» стартовало в Северодвинске в июле 2020 года.

Ирина Шабанова