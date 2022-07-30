Санкции для губернатора и первый миллион тонн зерна: экономические новости недели для воронежцев

Аграрии Воронежской области собрали первый миллион тонн зерна Фото: с портала правительства Воронежской области.

Сколько готовы платить новым сотрудникам воронежские работодатели? В каком районе собрали больше всего зерна? Сколько ЛОС заплатит за ущерб воронежскому водохранилищу? Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» в подборке ключевых экономических событий минувшей недели.

Первый миллион тонн зерна

Воронежские аграрии собрали первый миллион тонн зерна. Средняя урожайность по региону 44,2 центнера с гектара. В лидерах Лискинский (63 ц/га), Хохольский (60,6 ц/га), Панинский (58,2 ц/га), Острогожский (56,8 ц/га) и Бутурлиновский (54,2 ц/га). При этом по уборке урожая в передовиках Богучарский район. Там хлеборобы обмолотили уже 121,1 тыс. тонн зерна.

По прогнозу областных властей, урожай в 2022 году превысит 5 млн тонн. Массовая уборка ранних зерновых стартует в конце первой декады августа.

На месте ВАСТ появится промплощадка

На месте снесенной Воронежской атомной станции (ВАСТ) в микрорайоне Шилово планируют создать промышленную площадку. Варианты использования земель «Росатома» более детально обсудят, когда их передадут в собственность региона. Это произойдет до конца 2022 года. Сейчас готовят пакет документов. О планах рассказал губернатор Александр Гусев в своем телеграмм-канале.

- Площадка интересна тем, что тут монолитный фундамент на большей части ее территории, это упрощало бы монтажные работы. Можно поставить легкие конструкции, корпуса и размещать оборудование, не сильно заморачиваться с фундаментами, что удешевляет проект, - пояснил глава региона. - Будем искать вариант для какого-то серьезного производства, учитывая, что уже есть бетонная плита. То, что это будет промышленная площадка, — сомнений нет, другого использования не будет.

Участок передадут в собственность региона до конца 2022 года Фото: с портала правительства Воронежской области.

Напомним, строительство ВАСТ заморозили в 1990 году. Официальное решение о ликвидации атомной станции Госкорпорация «Росатом» приняла в 2015 году. Главная причина - изменение подходов к безопасности, новые АЭС начали строить по более современным технологиям. Станцию снесли в конце мая 2020 года.

Работодатели в среднем готовы платить 45,2 тыс. рублей новым сотрудникам

За год средняя зарплата, предлагаемая воронежскими работодателями новым сотрудникам, в среднем выросла на 3 874 рубля. В июне она составляла 45 293 рубля. Таковы результаты исследования, которое провели аналитики компании hh.ru.

Интересно, что зарплатные ожидания соискателей значительно ниже. В июне в среднем воронежцы просили 41 036 рублей. За год этот показатель увеличился на 3 869.

В тройку сфер с самой высокой предлагаемой зарплатой в нашем регионе попали: «высший менеджмент» (61 248 рублей), «добыча сырья» (55 720 рублей) и «консультирование» (54 539 рублей).

Самые скромные предложения в таких сферах как «домашний персонал» (32 279 рублей), «государственная служба, некоммерческие организации» (28 000 рублей).

Долги по зарплате в 30 млн рублей

За первое полугодие 2022 года судебные приставы взыскали с предприятий и организаций Воронежа и области долги по зарплате на 30 млн рублей. В целом поступило 655 исполнительных производств. Окончить удалось 466 из них. Об этом рассказали в региональном УФССП России.

Проектно-сметная документация дороги Ломоносова-Тимирязева за 2,7 млн

В мэрии Воронежа объявили аукцион на поиск подрядчика для разработки проектно-сметной документации дороги между улицами Ломоносова и Тимирязева. Максимальная цена будущего контракта – 2,78 миллионов рублей.

Дорогу с двумя полосами движения собираются проложить в районе парка имени Глинки. Расчетная скорость автомобилей на ней – 50 км/час.

Заказчик торгов - МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Финансировать разработку проекта будут из регионального и городского бюджетов. Подать заявки на участие в аукционе можно до 11 августа. 16 августа собираются подвести итоги торгов.

Губернатор попал под санкции Великобритании

Власти Великобритании расширили санкционный список против России. На этот раз в него попали главы ряда регионов. Среди них оказался и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Санкции предусматривают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов, если таковые имеются в этой стране. Александр Гусев прокомментировал это событие в своем телеграмм-канале.

– С усмешкой принял новость о том, что попал под британские санкции. Прекрасный подарок к завтрашнему Дню рождения! Ведь это еще одно красноречивое свидетельство тому, что сегодня мы с командой в приграничном регионе всё делаем правильно. Я — патриот своей страны и Воронежской области, и буду исполнять свой долг на своем посту с полной самоотдачей каждый день. Служу России, – написал Александр Гусев.

В департаменте экономразвития появился новый зам

Замглавы регионального департамента экономического развития (ДЭР) стал выходец из крупной консалтинговой компании Дмитрий Сизонов. К обязанностям он приступил 21 июля.

В ДЭРе Дмитрий Сизонов будет заниматься направлением, связанным со стратегическим планированием. Ранее эту работу выполнял Алексей Поронников.

Отметим, Сизонов уже работал в структуре облправительства. Он был руководителем отдела развития массовой физической культуры и спорта высших достижений в департаменте физкультуры и спорта Воронежской области.

ООО «ЛОС» заплатит 725 млн рублей за вред водохранилищу

ООО «Левобережные очистные сооружения» должно заплатить 725 млн рублей за вред воронежскому водохранилищу сбросом сточных вод, а также 200 тыс. в качестве госпошлины. Такое решение вынес Арбитражный суд Воронежской области.

Решение о штрафе вынес областной арбитраж Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Росприроднадзор требовал оплатить ущерб еще в марте 2021 года, но в добровольном порядке этого не было сделано. В итоге управление обратилось в суд.

Штраф за сугробы на парковках на 557 тыс. рублей

Воронежская мэрия намерена отсудить у ООО «Городские парковки» 577,15 тыс. рублей. Соответствующее заявление подано в областной арбитраж. Пока к рассмотрению оно не принято. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, суть иска – взыскание неустойки (штрафа) по двум эпизодам нарушения концессионного соглашения. Речь идет о санитарном содержании парковочных мест. Один штраф выставили в декабре 2020 года, второй - в апреле 2022.