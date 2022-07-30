Трое арестованных умерли в следственном изоляторе Воронежа

Тела умерших направлены на судебно-медицинскую экспертизу Фото: Из архива "КП"

В Воронеже следователи устанавливают причины гибели трех мужчин в местном следственном изоляторе. Их тела уже направили на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом в субботу, 30 июля, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В данный момент на месте происшествия работает следователь. Точную причину смерти покажет экспертиза. Однако СМИ сообщают, что мужчины могли получить отравление наркотическими препаратами.

– Сейчас выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, – пояснили в Следственном управлении региона.