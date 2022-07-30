Последние новости Воронежа на 30 июля 2022 года: перекрытие улицы на сутки, отставка главного ветеринара области и суд над гендиректором ЛОС

Фото: Анна Гребенкина Фото: из архива «КП»

Создатель Большой воронежской экотропы пострадал в ходе спецоперации. Алексей Саниев уехал на Донбасс добровольцем. Ранение он получил во время боев за населенный пункт Авдеевка. Информация об этом появилась на официальной странице экотропы. В сообщении говорится, что Алексей пострадал при разминировании улицы Куинджи. В Воронежской области Саниев занимается развитием туризма, а также сбором помощи для жителей ЛНР и ДНР. Теперь же его товарищи организовали сбор средств для помощи самому общественнику.

Руководитель управления ветеринарии Воронежской области ушел в отставку. Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Семена Першина от должности. В областном правительстве утверждают, что чиновник уволился по собственному желанию. Однако в конце января 2022 года после проверки прокуратуры в управлении возбудили сразу три уголовных дела. По данным надзорного ведомства, руководители учреждений ветеринарии предоставляли недостоверные документы о своем имуществе. Они скрывали миллионные доходы, банковские счета с крупными суммами денег, квартиры, жилые дома, а также земельные участки. Кроме того, должностные лица ветеринарной службы по совместительству работали в коммерческих фирмах. Также начальники принимали на работу родственников, устанавливали им надбавки к окладу и выписывали премии.

В Воронеже на сутки перекроют улицу Газовую в районе дома №16. Ограничения будут действовать в период с 19.00 пятницы, 29 июля, до 20.00 субботы, 30 июля. В это время на участке городской аварийно-ремонтной службой запланированы земляные работы, связанные с восстановлением водопровода.

Центральный районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Левобережные очистные сооружения» Игоря Житарюка. Соответствующие материалы уже поступили. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили в августе 2021 года по материалам воронежского УФСБ. По предварительным данным, гендиректора заподозрили в организации схемы по незаконному сбору денег за транспортировку сточных вод по магистральному трубопроводу. Деньги он получат от контрагентов. Речь идет нескольких миллионах рублей. После задержания суд отпустил Житарюка под подписку о невыезде.

Стал известен график отключения горячей воды на август, связанный с профилактическими и ремонтными работами на теплосетях перед новым отопительным сезоном. Список адресов со сроками отключения можно найти по ссылке. Напомним, максимальный период беспрерывного отключения горячей воды составляет 14 дней.